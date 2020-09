El Salvador cumple seis meses del primer caso de COVID-19 con una sospecha de rebrote

San Salvador.- El Salvador cumplió este viernes seis meses desde que se detectó el primer caso del coronavirus SARS-CoV-2 con una curva de contagios que, según el presidente Nayib Bukele, "se ha aplanado" y con la sospecha de un rebrote en el noreste del país.



Fue el 18 de marzo pasado cuando el mandatario anunció este primer contagio, se trataba de un hombre que supuestamente había ingresado por un punto ciego del país ante el cierre de las fronteras.

"Si esto es así, estaríamos ante un rebrote del virus en el occidente de nuestro país", apuntó.

Estos meses se han visto marcados principalmente por la confrontación entre el Gobierno con los órganos Legislativo y Judicial, y señalamientos de posible corrupción.El Gobierno salvadoreño implementó desde la noche del jueves un "cerco sanitario" con policías y soldados en la localidad de Corinto, en el oriental departamento de Morazán.Bukele señaló en sus redes sociales que en los últimos dos días se registraron 47 pruebas positivas al coronavirus, lo que "indicaría más de un 15 % de la población" de esa localidad con unos 15.000 habitantes.



El Ministerio de Salud tomará al menos 1.000 pruebas, se entregarán paquetes de medicina y alimentos a unos 6.000 hogares en el sitio, también se realizarán pruebas en las ciudades de San Miguel y San Francisco Gotera.



El fin de semana pasado, el presidente salvadoreño aseguró que la curva de contagios "se ha aplanado" tras un descenso vertiginoso de los casos oficiales pasando de 449 el 9 de agosto a 75 el 15 de septiembre.



Esta caída se dio tras semanas de una escalada de contagios en junio, atribuida a los efectos de una tormenta tropical que golpeó al país y a la primera fase de reapertura de la economía.



Esta caída en los casos oficiales se ha dado a pesar de que la economía salvadoreña se activó casi en su totalidad a finales de agosto a raíz del vacío legal generado por la falta de acuerdos entre Bukele y el Congreso.



LAS CONFRONTACIONES



Los desencuentros entre el mandatario y los legisladores se ha dado principalmente por la asignación de fondos para la atención de la emergencia, al grado que llegó a decir que el Gobierno no había recibido ni un "centavo partido por la mitad".



No obstante, un informe del Banco Central de Reserva (BCR) presentado ante una comisión de diputados señala que el Ejecutivo recibió 2.643,58 dólares provenientes de préstamos, letras del tesoro y donaciones, según reportes de la prensa local.



De este total, 1.643 millones de dólares de deuda externa y 1.595 millones letras del tesoro y certificados del tesoro. Estos dos métodos de deuda interna no requieren aprobación del Parlamento.



El presidente Bukele también acusó al Supremo y al Congreso de supuestamente retirarle facultades para manejar la pandemia.



Los diputados le aprobaron una financiación por 3.000 millones de dólares al presidente y le dieron las herramientas que establece la ley a declarar estado de emergencia y de excepción.



Estos dos no fueron extendidos a raíz de casos de abusos policiales y militares contra ciudadanos y por la supuesta falta de transparencia en el manejo de los fondos.



Por otra parte, Bukele se negó públicamente a obedecer un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema que le prohibía detener y confinar forzosamente a las personas que se saltaran la cuarentena domiciliar.



Esta misma Sala anuló el decreto ejecutivo que contenía el plan de reapertura de la economía por escalas, dado que limitaba derechos constitucionales sin la debida aprobación legislativa.



"Los hubiera fusilado a todos o algo así, si fuera de verdad un dictador. Salvar mil vida a cambio de cinco", dijo el pasado 9 de agosto el mandatario en referencia a los magistrados constitucionales.



LA SOMBRA DE LA CORRUPCIÓN



Una publicación periodística reveló en junio que una supuesta compra irregular de artículos de protección facial a una empresa del presidente del Fondo Ambiental de El Salvador (Fonaes), Jorge Aguilar, quien fue destituido tras la publicación y tras varios días de silencio oficial sobre el asunto.



"En vista de la información que ha salido en diversos medios, de una compra que el Gobierno habría hecho a una empresa de un funcionario, siendo esto una posible violación a la Ley de Ética, he ordenado la separación del cargo de Jorge Aguilar, como presidente del Fonaes", publicó Bukele en su cuenta de Twitter el 20 de junio pasado.



Esta se convirtió en la primera destitución relacionada con posibles actos de corrupción del Gobierno de Bukele, que llegó al poder el 1 de junio de 2019.



Según el medio Salud con Lupa, el Ministerio de Salud le compró a una empresa de Aguilar caretas de protección por 250.000 dólares con un sobreprecio del 121 %.



El Ministerio de Salud supuestamente también compró 300.000 máscaras a la empresa SYGM Asesores, S.A. de C.V. por 750.000 dólares, con sobreprecio.



El Diario de Hoy también señaló que el ministro de Salud autorizó una compra de botas de hule para médicos por 225.000 dólares, pero lo hizo a la empresa Autodo, propiedad de un hermano de su madre.



Alabí no lo negó a la revista Gato Encerrado, la responsable de esa publicación, cuando fue consultado sobre si no veía conflicto de interés.



LAS MUERTES POR NEUMONÍA SE DISPARAN



Las autoridades salvadoreñas no niegan la existencia de un subregistro de casos y muertes por COVID-19, pero no dan cifras que permitan establecer su alcance.



De acuerdo con cifras consultadas por Efe el pasado 13 de septiembre, las muertes por neumonía se elevaron aproximadamente un 70 % entre enero y finales de agosto pasado, respecto al mismo periodo del 2019.



Los datos del Boletín Epidemiológico, que corresponde a la semana 35 del 2020, dan cuenta de la muerte de 1.098 personas por neumonía, frente a los 647 decesos registrados en 2019.



El país acumula, según datos oficiales, 27.346 casos confirmados de COVID-19, de los que 5.717 se mantienen "activos", 20.825 se han recuperado y 804 fallecieron.