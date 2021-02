El Senado declara constitucional juicio político a Donald Trump por asalto al Capitolio

Estados Unidos.- A pesar de que el juicio político en contra del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, iniciado el día martes 9 de febrero estuvo lleno de contrastes y replicas entre los acusadores y los defensores del exmandatario, al final el Senado estadounidense resolvió que el proceso es constitucional y lícito.

A Trump se le acusa de ser el responsable de que decenas de protestantes alineados con su ideología política irrumpieran en el Capitolio cuando el Colegio Electoral se había reunido para, de una vez por todas, declarar al actual presidente Joe Biden, valga la redundancia, presidente electo de la nación norteamericana.

Hace más de un mes que el expresidente a través de sus discursos y publicaciones difundidas principalmente por Twitter en donde afirmaba que las pasadas elecciones del 3 de noviembre había sido un fraude y que él había ganado y no el demócrata incitó a los ciudadanos de extrema derecha a, como una turba enfurecida, asaltar el inmueble que alberga en sus adentros las dos cámaras que componen al Congreso de los Estados Unidos.

Fueron esas declaraciones, las que llevaron a representantes demócratas a impulsar el segundo juicio político contra el republicano, por considerar que estas provocaron que los protestantes pro Trump invadieran el recinto de los máximos ordenes legislativos.

Los cargos contra el expresidente Trump son los más graves jamás presentados contra un presidente en la historia de Estados Unidos, afirmó el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, al comenzar la sesión.

Cabe mencionar que, hasta ahora, Donald Trump es el primer mandatario de primer nivel que ha enfrentado un segundo "impeachment", aunque el segundo de ellos sea llevado a cabo cuando este ya ha abandonado el cargo hace 3 semanas.

Sobre la mesa la constitucionalidad de un impeachment a un expresidente

Sumado al hecho de que sea el segundo mantario de tan enbergadura en enfrentar un juicio político, lo más singular es que el segundo de estos se vaya a realizar cuando Donald Trump ya no está en funciones, algo que la Constitución estadounidense no contempla en ninguno de sus artículos, por lo que a ciencia cierta no se sabe qué consecuencias o delitos se le puedan imputar.

David Schoen, abogado del expresidente Donald Trump, habla durante el segundo juicio político del expresidente Donald Trump en el Senado/ Fuente: EFE

Agarrándose de este argumento, los abogados del republicano argumentaron que hacerle un juicio político a Trump cuando este ya no ocupa la presidencia es inconstitucional. Por su parte, como contraargumento, los demócratas justificaron el proceso alegando que las acciones que se buscan juzgar sucedieron cuando este aun estaba en funciones.

No podemos crear una 'excepción de enero' en nuestra preciada Constitución, para que los presidentes corruptos tengan unas semanas para hacer lo que quieran" al final de su mandato sin temor a ser juzgados, dijo el "fiscal" jefe del "impeachment", el legislador demócrata Jamie Raskin.



El Senado le dio la razón a los demócratas unas horas más tarde, al quedar establecido, con 56 votos a favor y 44 en contra, que el juicio político contra un presidente que ya ha abandonado el cargo sí es constitucional.

La posición de los republicanos; nada nuevo

Como era de esperarse, todos los legisladores que votaron en desacuerdo con el impeachment fueron republicanos, partido por el que Trump llegó al poder, mismos que, en la medida de lo posible, han evitado a toda costa culpar de forma directa al expresidente por la irrupción del Capitolio, el cual, hay que recordar, terminó con saldo rojo de 5 muertos.

No obstante, como lo venían anunciando desde hace unas semanas, 6 senadores republicanos decidieron sumarse a los demócratas y, de ese modo, emitir su voto en acuerdo para establecer que el proceso de juicio político hacia un expresidente es constitucional. Los legisladores en cuestión son: Bill Cassidy, Ben Sasse, Susan Collins, Lisa Murkowski, Mitt Romney y Pat Toomey.

Aunque este primer escaño ya ha sido superado, esta primer etapa ya mostró una fotografía del panorama que reina en el Senado estadounidense y de las pocas o nulas probabilidades de que el exmandatario sea condenado, puesto que para poder hacerlo los demócratas necesitarían 67 votos y únicamente cuentan con 50 asientos, por lo que tendrían necesariamente que convencer por lo menos a 17 republicanos, algo que, a decir verdad, se antoja sumamente difícil.

Reviven la pesadilla en el Senado

Si bien el debate en un primer momento se concentró en la constitucionalidad de aplicar un impeachment a un expresidente, los senadores demócratas que en el proceso toman el papel de fiscales adelantándose a su alegato presentando un video de al rededor de 13 minutos en el que se proyectaba la irrupción al Capitolio, así como los discursos pronunciados por Donald Trump a sus aficionados.

No cabe duda de que revivir aquellos minutos fue toda una conmoción para todos aquellos que en tuvieron que vivir en carne propia la irrupción de la turba pro Trump, prueba de ello fue que cuando el video terminó no se escucharon más que las respiraciones de los presentes en el recinto.

Los sonidos de la turba acaban de rodearnos otra vez, relató la periodista Emily Cochrane del diario The New York Times, misma que estuvo presente en el Capitolio tanto el 6 de enero como en la sesión de este martes.

Otra de las cosas impresionantes de este proceso de juicio político es que ahora los legisladores que tienen la facultad de ser los jurados son a su vez testigos oculares y sensoriales de las acciones que están discutiendo y poniendo sobre la mesa; muy diferente al primer impeachment que enfrentó el expresidente Trump por las presiones que este ejerció sobre Ucrania.

"Hay gente que murió ese día. Agentes que han terminado con daños en la cabeza y con daño cerebral (...). Senadores, este no puede ser nuestro futuro. Este no puede ser el futuro de Estados Unidos", resaltó el "fiscal" Raskin en su exposición.

Le cambian las estrategias al abogado de Donald Trump

Reconociendo como "sobresaliente" la exposición de los demócratas, el principal defensor del expresidente en el juicio político, Bruce Castor, dijo públicamente que la defensa lo había orillado a que modificara su plan en relación a lo que desde un principio pretendía manifestar en esta sesión.

Fuentes cercanas a Trump mencionaron a los medios estadounidenses que el propósito de Castor era "rebajar la temperatura" luego de presenciar el determinante discurso de Raskin, sin embargo, lo que llevó a cabo fue una divagación que no mostraba ningún rumbo, ya que revolvió en ella cumplidos de los legisladores en las que incluyó referencias desconocidas y sin sentido alguno.

Tal fue el bochorno que el nombre del abogado estrella de Trump ya estaba en tendencia en Twitter al momento en que David Schoen, su compañero, tomando el lugar de Castor señaló que el juicio político era producto de un "partidismo crudo y mal entendido".

"Este juicio desgarrará a nuestro país, quizá como solo hemos visto una vez antes en la historia de Estados Unidos", advirtió Schoen, en aparente referencia a la guerra civil en el país (1861-1865).

El juicio político será retomado este miércoles 10 de febrero a las 12.00 hora local (17.00 GMT), momento en el que darán inicio los alegatos de fondo de los "fiscales" (senadores demócratas) del "impeachment", quienes cuentan con un máximo de 16 horas en el transcurso de dos sesiones para exponer sus argumentos, luego será el turno de los defensores de Trump.