El actor que da voz a Winnie Pooh es acusado de abuso sexual

Estados Unidos.- Los informes surgieron de The Blast sobre los documentos de la corte de un caso en curso entre el actor veterano (y la voz de Winnie the Pooh) Jim Cummings y su ex esposa Stephanie.

En ellos, Stephanie acusa a Cummings de abuso sexual, maltrato animal y hostigamiento sostenido durante varios años. La pareja se separó inicialmente en 2011.

The Blast informó sobre las noticias basadas en los documentos judiciales obtenidos (que no se incluyeron en el artículo), de documentos legales entre los dos en su proceso de divorcio.

En los documentos, Stephanie alega que Cummings "se ha involucrado en abusos físicos, sexuales y emocionales que incluyen, entre otros, amenazas de muerte, violaciones y diversos comportamientos sexuales desviados que se me obligaron sin mi consentimiento".

Las demandas judiciales hablan de una serie de conductas abusivas durante y después de su matrimonio, desde el acoso frente a sus hijos hasta el abuso de drogas y las repetidas violaciones de las órdenes de restricción.

En las presentaciones, Stephanie también alega que “… fue violada por Jim en 2013, y presuntamente presentó un informe policial sobre el incidente, pero no dio más detalles.

En un testimonio público, Stephanie describe cómo ingresó en rehabilitación después de la violación por "co-dependencia" y Jim se presentó al centro sin previo aviso y se le pidió que se fuera ".

También alega que Jim intentó extorsionarla a cambio de la Cumplimiento de sus obligaciones de manutención. Por su parte, Jim ha negado vehementemente todas las acusaciones.