El anillo de compromiso de la Reina Isabel II guarda un secreto hace 73 años

Londres.- Un gran secreto ha quedado guardado por decenas de años en el seno de los más allegados a los Reyes Isabel y Felipe, pues el 20 de noviembre de 1947 después de que unieran su vida en la Westminster Abbey de Londres, el hombre galante tuvo un detalle especial con su entonces novia y este nunca salió a la luz.

Casi 73 años después de la fecha se ventiló que el anillo de compromiso tiene un detalle muy especial que solo conocen tres personas, ellos dos y el joyero encargado de hacerlo.

Como indica la tradición, la argolla matrimonial de la Reina Isabel II está hecha con oro obtenido de una pepita de Gales, misma que ha sido materia prima de los anillos de su descendencia.

Si bien el anillo de la actual reina tiene exactamente el mismo material base, posee algo que lo distingue, según un fragmento del libro "Prince Philip: A Portrait of the Duke of Edinburgh", publicado por Dailymail, Felipe pidió que se grabara una inscripción especial en el anillo que selló para siempre su matrimonio.

El anillo de compromiso tiene su propia historia, más allá del romántico detalle que ya fue contado, pues El principe Felipe mandó a realizar la joya con de una de las tiaras de su madre, la Princesa Alice de Grecia y Dinamarca.Fue un regalo que el último Zar Nicolás II y su esposa, Alexandra, dieron a Alice cuando se casó con el Príncipe Andrew, padre de Felipe.

Como han decidido hacer otros novios de la realeza, el Duque de Edimburgo diseñó personalmente el anillo con el que propondría matrimonio a la entonces princesa. Ayudado por el joyero Philip Antrobus, Felipe creó la argolla que está compuesta de un solitario de tres quilates y ocho diamantes más pequeño.