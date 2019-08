El autobús que se convirtió en escuela para niños migrantes

Tijuana.- En la ciudad fronteriza de Tijuana, México, un programa único creado para los más vulnerables: los niños. Los niños migrantes en movimiento a menudo se sienten desplazados y solitarios. Ahora una escuela especial sobre ruedas está tratando de cambiar eso.

Una madre migrante y su pequeña hija han hecho el largo y agotador viaje desde su hogar en Guatemala hasta la ciudad fronteriza mexicana de Tijuana.

La niña extraña su hogar, especialmente su antigua escuela y la oportunidad de estar con otros niños. Su madre dijo que la niña a menudo se siente aburrida, sola y asustada.

Eso comenzó a cambiar después de que algunos activistas por los derechos de los migrantes crearon este autobús, que se ha convertido en una especie de escuela sobre ruedas en Tijuana. Los niños migrantes tienen un lugar donde pueden estudiar juntos y eso está transformando sus vidas.

La tarea de @EstefaniaRebell con #YesWeCan educando a niños migrantes en la frontera Estados Unidos-México es ejemplar. La oportunidad de aprender, siempre �� > https://t.co/fz1j8i8xN0 pic.twitter.com/6QTlzLWzBc — Erica Sánchez (@EriSanchezWeb) August 8, 2019

Realmente ha sido una ayuda para mí porque cuando llegamos aquí, mi hija estaba deprimida y ahora se está desarrollando más. Ella juega más y no está deprimida, no tiene esa depresión que los niños pueden tener, dijo Mirsa Juárez, una madre de Guatemala.

Niños de Guatemala, El Salvador, Honduras y México pasan varias horas al día a bordo del autobús, participando en actividades guiadas.

Están aprendiendo cosas como matemáticas, inglés y cómo interactuar con niños de otros países. El programa se llama "Yes we Can".

Estefania Rebellon, una actriz en Los Ángeles es la directora. De niña, ella y su familia emigraron de Colombia a Miami. Rebellon dijo que este programa educativo brinda a los niños migrantes momentos de amabilidad y apoyo que rara vez reciben en Centroamérica.

Se puede ver que están jugando en grupos aquí, tienen amigos, se conocen. Lo que estamos haciendo aquí es crear un mundo donde se sientan seguros y puedan ser simplemente niños, dijo Rebellon.

Esa es una lección crucial que estos niños están tomando en serio, una que probablemente llevarán con ellos al próximo lugar al que llamen hogar.

El programa actualmente se encuentra inscrito a un programa de donaciones, para que pueda expandirse a otras áreas fronmterizas como Ciudad Juárez y Mexicali, que actualmente cuenta con un aumento de la población migrante.