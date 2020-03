El caso de la mujer "asesinada frente a 37 personas" en Nueva York

Nueva York.- El nombre de la protagonista de hoy era Catherine Susan "Kitty" Genovese, una mujer de 28 años de edad asesinada el 13 de marzo de 1964, aproximadamente a las 4:25 AM, esto, cerca de su casa en Kew Gardens, Queens, Nueva York. Ciudad que también la vería nacer.

El caso popularizado por New York Times mediante un artículo publicado dos semanas después, el 27 de marzo, señaló la historia que durante décadas se mantuvo como la versión oficial.

El texto vio luz en la primera página, firmado por Martín Gansberg, un periodista con amplia experiencia, mismo que consiguió gran reconocimiento tras el hecho mencionado.

Su trabajo fue titulado como “37 who saw murder didn’t call the police”, en español, “37 vieron el crimen y ninguno llamó a la policía”.

La información considerada oficial, relata como Kitty volvía a casa luego de trabajar en un bar donde era encargada, estacionó su auto, bajó y se dirigió hacia su departamento; fue en ese momento cuando un hombre que estaba en la zona la siguió, alcanzó y apuñaló por la espalda en dos ocasiones.

En la publicación del diario mencionado se dice que la joven usó la poca energía que aún tenía para arrastrarse hasta la entrada de su edificio, pero los vecinos de la zona, aún escuchando los gritos de auxilio y viendo lo sucedió por la ventana, no le brindaron ayuda.

El agresor huyó, sin embargo, media hora más adelante volvió para robarle, volver a apuñalarla y culminar violándola.

Gansberg escribió literalmente: “Por más de una hora 38 ciudadanos respetables y cumplidores de la ley de Queens vieron a un asesino perseguir y golpear a una mujer en tres ataques separados en Kew Gardens… nadie llamó a la policía durante el asalto; un testigo lo hizo después de que la mujer murió”.

Documental se contrapone a la versión aceptada hasta el momento

Un documental de la plataforma Netflix, llamado The Wittnes, cuenta la versión de William, uno de los hermanos de la mujer violentada, quien durante 10 años se dedicó a investigar el suceso, habló con testigos sobrevivientes de la época y descubrió que la situación no aconteció como todos creían.

En primer lugar, la joven no murió sola, sino que recibió ayuda de una vecina, que salió a brindarle auxilios, se quedó a su lado durante sus últimos alientos.

Por otro lado, las investigaciones condujeron a que el número de "testigos" asegurado por New York Times fue exagerado, pues algunos de los entrevistados señalaron solo escuchar gritos, pensando que se trataba de una pelea callejera, suceso común considerando el contexto histórico de la región.

También se mostró que al menos dos personas llamaron a los servicios de emergencia, que llegaron tarde al escenario, que era digno de película de horror.

En pocas palabras, la historia contada por el periodista del diario estadounidense es un reflejo de la realidad social que vivía la ciudad en la época, sin embargo no relata fielmente lo sucedido, se acerca más a una creación literaria, que a un texto informativo.