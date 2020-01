El cazador "más desafortunado" es mordido por serpiente y sobrevive

Mississippi.- Un cazador es llamado el "tipo más desafortunado de Estados Unidos" después de saltar de cabeza a una mordedura de serpiente.

Afortunadamente, pudo llegar a un hospital lo suficientemente rápido como para recibir tratamiento para la picadura venenosa.

Tyler Hardy estaba devolviendo a sus perros a su camioneta el miércoles después de un viaje de caza en Mississippi, informa el Clarion Ledger.

Después de encontrarse con una zanja inundada, encontró un lugar donde podía saltar, que es cuando dice que de repente sintió un fuerte dolor en el lado izquierdo de la cabeza.

Tan pronto como me mordió, pensé que era una especie de impacto masivo que me golpeó tan fuerte, dijo Hardy al medio de comunicación.

“Pensé que alguien me había disparado o me había golpeado con un hacha. Me dejó sin fuego. Simplemente no podía creer la fuerza que tenía la serpiente cuando me golpeó ".

Cuando Hardy comprobó para ver qué lo golpeó, encontró lo último que esperaba.

"Retrocedí y alumbré mi luz para ver lo que había en el árbol y vi la serpiente enrollada en una rama", dijo Hardy. "Me golpeó de nuevo y se cayó del árbol esa vez".

Afortunadamente, Hardy estaba con su compañero de caza, Michael Kirkpatrick, en ese momento.

Los dos pudieron identificar a la serpiente como una cabeza de cobre mientras cargaban los perros y el equipo en el camión.

Tyler Hardy.

En solo unos minutos, Hardy dice que comenzó a sentir los efectos del veneno de la serpiente, que describió como ardor e hinchazón graves.

Hardy llamó a su esposa, una enfermera practicante, y a una sala de emergencias cercana, quienes pudieron preparar el anti-veneno necesario.

Después de ser administrado el medicamento, Hardy fue trasladado en avión al Centro Médico de la Universidad de Mississippi en Jackson.

Según los informes, fue dado de alta después de un día de atención hospitalaria. El herpetólogo Terry Vandeventer habló con el Clarion Ledger, diciendo que si bien no es raro que los cabezas de cobre trepen árboles en los meses más cálidos, encontrar uno en un árbol durante enero es "inaudito".

"No dudo que sucedió como lo hizo", dijo Vandeventer, "pero al hacerlo lo convirtió en el tipo más desafortunado de Estados Unidos".