El cielo de Australia se tiñe de naranja por incendios forestales

Sidney, Australia.- Voraces incendios forestales se encuentran devorando Nueva Gales del Sur, a pesar de los múltiples esfuerzos del servicio de Bomberos Rural. Esto provoca que el cielo de dicha localidad adquiera un peculiar tono naranja, que anuncia el inminente peligro.

“Tomaré una decisión a conciencia, quizás me marche de aquí dentro de diez minutos, quizás me marche de aquí en media hora, no estoy segura”, declaró Sharon, una de las residentes.