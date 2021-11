El cometa Leonard será visible desde la Tierra por primera vez en 80 mil años: ¿cuándo verlo?

La última vez que este cometa pasó frente al Sol fue hace 80 ml años, y desde entonces ha dado una inmensa vuelta por el espacio fuera del sistema solar, y no fue sino hasta hace 35 mil años que retomó su camino de vuelta a nuestra estrella, tras lo cual nunca más regresará, y esto es lo que vuelve tan especial este evento astronómico.

Si vives en México, podrás presenciar el paso del cometa el día 12 de diciembre a las 7:54 am (hora CDMX), cuando se prevé que pueda apreciarse a simple vista.

