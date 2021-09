"El cuerpo de mi mejor amiga se pudrió en el armario de ventilación durante 15 meses, todavía me culpo a mí misma"

Inglaterra.- La familia de una mujer cuyo cuerpo se pudrió en un armario durante más de un año ha puesto en marcha un grupo de apoyo para sobrevivientes de abuso doméstico en Inglaterra.

Andrew Colin Reade, entonces de 43 años, admitió haber ocultado el cuerpo de su pareja, Vicky Cherry, de 44 años, a quien no se había visto con vida desde octubre de 2015.

Su cuerpo estuvo escondido dentro de un armario de ventilación durante 15 meses mientras Reade les decía a sus amigos que lo había dejado y se había mudado.

El hombre fue arrestado bajo sospecha de asesinato, pero afirmó que la encontró muerta en la cama junto a él.

Fue encarcelado durante cuatro años y cuatro meses en junio de 2017 después de admitir que impidió un entierro legal y pervirtió la justicia. El estado de sus restos significó que no había pruebas suficientes y no hubo más acciones después del arresto por asesinato.

Leer más: ¡Desafortunado desliz! Congresista peruana olvida apagar su cámara y aparece en plena ducha en medio de sesión virtual

Los vecinos dijeron en una investigación que recordaron un olor extraño dentro del apartamento de una habitación y revelaron cómo Reade trató de cubrirlo con un ambientador cuando fueron invitados.

La Revisión de Homicidios Domésticos publicada a fines de junio de 2019 reveló fallas de la policía y otras agencias que deberían haberla estado buscando.

Ahora la prima de Vicky, Donna Gregory, quien fue la mejor amiga de la trágica madre durante muchos años, ha revelado que va a comenzar una organización benéfica, llamada "Stay Safe Survivors" en su memoria.

Donna, de 42 años, dijo: "Fui la última persona conocida que habló con Vicky antes de su muerte. Llevé su ataúd en su funeral, pero nos dijeron que quedaba muy poco de ella. Fue repugnante".

"Tuvo una muerte tan indigna y horrible. Lo mínimo que se merecía era un entierro adecuado".

"Me culpo a mí misma, porque se suponía que debía venir a vivir conmigo; estaba a días de un nuevo comienzo. Tal vez podría haberla salvado".

"Y tal vez las autoridades también podrían haberla salvado; si algo bueno puede salir de su muerte, debería ser que se aprendan lecciones y que otras mujeres estén mejor protegidas. Espero, a través de nuestra organización benéfica, poder ayudar a otras mujeres. Vicky lo haría estar orgulloso de su legado".

Donna y Vicky eran mejores amigas y primas. Crecieron en Preston, Lancashire y sus madres eran hermanas.

Donna, de Sheffield, dijo: "Vicky era mayor que yo, y me cuidaba y me cuidaba. Realmente la admiraba. Si le gustaba una banda, a mí también me gustaban. Si se teñía el pelo, yo Haz lo mismo con el mío. La idolatraba".

"Vicky tuvo problemas en su educación y sus problemas. Pero tenía un corazón de oro".

Vicky pasó a tener tres hijos y Donna cinco. Ella y Donna se mantuvieron en contacto y hablaban a diario por teléfono.

En 2013, el esposo de Vicky, Steve Cherry, murió de un ataque epiléptico y ella quedó devastada.

Donna dice: "Realmente luchó después de la muerte de Steve, y pasó por un momento difícil. Se automedicó con drogas".

Al año siguiente, Vicky comenzó una relación con Andrew Reed. La pareja se conoció en una fiesta de Nochevieja".

Sin embargo, mencionó que estaban discutiendo mucho y ella estaba preocupada por ella, era bastante vulnerable y una semana antes de su desaparición, Vicky llamó a Donna y le preguntó si podía irse a vivir con ella.

Poco sabía ella que era la última vez que hablaría con Vicky. Ella fue la última persona conocida que tuvo contacto con ella.

Donna dice: "Vicky me dijo que ya estaba harta de Andrew. Hicimos planes para que viniera a vivir conmigo. Estaba deseando que llegara y sabía que sería mucho más feliz si volviera a estar soltera".

Pero durante las siguientes dos semanas, Donna no pudo contactar a Vicky y se preocupó.

Pero Vicky parecía haber desaparecido.

Donna dice: "Empecé a preocuparme; pregunté por ahí y nadie sabía dónde estaba. Llamé a la policía pero no parecieron tomarlo en serio; fueron a la casa pero no pudieron encontrarla".

En enero de 2017, el cuerpo de Vicky fue encontrado en un armario en su casa y Reade fue arrestado bajo sospecha de asesinato.

"La policía había encontrado su cuerpo, metido en un armario, debajo de piezas viejas de bicicletas ".

En junio de ese mismo año, Andrew Colin Reade, de 43 años, se declaró culpable de ocultar el cuerpo de Vicky durante 15 meses y evitar su entierro.

No se pudo determinar la causa de la muerte porque se había descompuesto, pero un patólogo concluyó que pudo haber muerto como resultado de un estrangulamiento cuando se detectaron lesiones en el cuello.