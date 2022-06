El día en que Juneteenth acabó con 200 años de esclavitud de afroamericanos

Estados Unidos.- El 18 de junio del 2021, el presidente Joe Biden declaró que el 19 de junio de cada año sería el día para recordar la emancipación de los esclavos, luego de que, en 1865, las personas esclavizadas en Galveston, Texas, recibieron la noticia de que eran libres a ese día se le llamó Juneteenth.

Historia de Juneteenth

En la "Víspera de la Libertad", o la víspera del 1 de enero de 1863, se llevaron a cabo los primeros servicios de Watch Night. Esa noche, los afroamericanos esclavizados y libres se reunieron en iglesias y casas particulares de todo el país esperando noticias de que la Proclamación de Emancipación había entrado en vigor.

Al dar la medianoche, las oraciones fueron respondidas cuando todas las personas esclavizadas en los Estados Confederados fueron declaradas legalmente libres. Los soldados de la Unión, muchos de los cuales eran negros, marcharon hacia las plantaciones y las ciudades del sur leyendo pequeñas copias de la Proclamación de Emancipación y difundiendo la noticia de la libertad en los Estados Confederados. Solo a través de la Decimotercera Enmienda , la emancipación puso fin a la esclavitud en los Estados Unidos.

Pero no todos en territorio confederado serían inmediatamente libres. Aunque la Proclamación de Emancipación se hizo efectiva en 1863, no se pudo implementar en lugares que aún estaban bajo el control de la Confederación. Como resultado, en el estado confederado más occidental de Texas, las personas esclavizadas no serían libres hasta mucho más tarde.

Grabado de RA Dimmick en 1864. Foto: Museo Nacional de Historia Estadounidense, regalo de Ralph E. Becker

Llega finalmente la libertad

La libertad finalmente llegó el 19 de junio de 1865, cuando unos 2000 soldados de la Unión llegaron a la Bahía de Galveston, Texas. El ejército anunció que los más de 250.000 negros esclavizados en el estado, quedaron en libertad por decreto ejecutivo. Este día llegó a ser conocido como "Juneteenth", por las personas recién liberadas en Texas.

El período posterior a la emancipación conocido como Reconstrucción (1865-1877) marcó una era de gran esperanza, incertidumbre y lucha para la nación en su conjunto.

Las personas anteriormente esclavizadas inmediatamente buscaron reunificar familias, establecer escuelas, postularse para cargos políticos, impulsar una legislación radical e incluso demandar a los propietarios de esclavos para obtener una compensación. Dados los más de 200 años de esclavitud, tales cambios fueron sorprendentes.

Ni siquiera una generación fuera de la esclavitud, los afroamericanos fueron inspirados y empoderados para transformar sus vidas y su país.

Juneteenth marca el segundo día de la independencia de Estados Unidos. Aunque se ha celebrado durante mucho tiempo en la comunidad afroamericana, este evento monumental sigue siendo desconocido para la mayoría de los estadounidenses.

