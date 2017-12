El director de orquesta Dutoit niega acusaciones de acoso

Londres, Inglaterra. - El renombrado director de orquesta Charles Dutoit negó el sábado graves acusaciones de mala conducta sexual que han causado que grandes sinfonías en Europa, Australia y Estados Unidos suspendan las relaciones con él.

La oficina de Dutoit emitió un comunicado diciendo que las acusaciones "no tienen absolutamente ninguna base en la verdad" y prometió montar una defensa significativa.

The Associated Press informó el jueves que tres cantantes de ópera y un músico clásico lo acusaron de agresión sexual en incidentes que dicen ocurrieron entre 1985 y 2010.

Su primera respuesta pública a las acusaciones fue desafiante.

"Las acusaciones formuladas contra mí son tan impactantes para mí como lo son para mis amigos y colegas. No reconozco al hombre ni a las acciones que se describen en los medios", dijo Dutoit en una breve declaración enviada por correo electrónico a Associated Press.

"Si bien el contacto físico informal es un lugar común en el mundo de las artes como un gesto mutuo de amistad, las acusaciones graves que involucran la coacción y el contacto físico forzado no tienen absolutamente ninguna base en la verdad. Estoy tomando consejo legal y plan para defenderme de manera significativa y creo que en este clima actual, las acusaciones de los medios sobre abusos físicos graves no ayudan a la sociedad a abordar estos problemas adecuadamente si las afirmaciones no son ciertas".

Dutoit, de 81 años, es director artístico y director principal de la Royal Philharmonic Orchestra en Londres. La orquesta dijo el viernes que había decidido conjuntamente con Dutoit relevarlo de las próximas obligaciones del concierto.

Llegó a ocho el número de grandes sinfonías que han terminado largas relaciones con Dutoit desde el jueves cuando The Associated Press publicó una historia con acusaciones de asalto sexual gráfico por parte de las cuatro mujeres.

La Orquesta de Filadelfia y las sinfonías de Sydney, Boston y San Francisco anunciaron que estaban cortando las relaciones con Dutoit, citando la "naturaleza grave de las acusaciones" detalladas por la AP.

Mientras tanto, las orquestas de Nueva York, Chicago y Cleveland publicaron rápidamente declaraciones que decían que Dutoit había retirado sus servicios para los próximos conciertos. Estaba programado para aparecer en la Filarmónica de Nueva York el próximo mes; las otras actuaciones estuvieron dispersas hasta 2018.

Las cuatro mujeres que hablaron con AP dijeron que Dutoit las atacó al margen de los ensayos y actuaciones con orquestas en cinco ciudades: Chicago, Los Ángeles, Minneapolis, Filadelfia y Saratoga Springs, Nueva York.

Las cuatro le dijeron a la AP que nunca presentaron quejas formales en ese momento, pero se sintieron inspirados a hablar ahora debido a la conversación nacional sobre mala conducta sexual por parte de hombres poderosos.

Las dos mujeres, que fueron nombradas en la historia de AP, dijeron que el conductor suizo las restringió físicamente, forzó su cuerpo contra el suyo, a veces metió su lengua en la boca de ellas y, en un caso, metió la mano dentro de sus pantalones.

Dutoit es la segunda figura de alto perfil en el mundo de la música clásica en ser acusada de mala conducta sexual recientemente. A principios de este mes, la Ópera Metropolitana suspendió al conductor James Levine cuando surgieron acusaciones de mala conducta. Levine dice que las acusaciones contra él son "infundadas".