El doloroso relato de niño migrante abandonado en la frontera: "Me dejaron botado, tengo miedo que me roben"

Estados Unidos.- Un niño migrante que al parecer fue abandonado por un grupo de personas fue rescatado por un hombre que conducía conducía por la frontera de México con Estados Unidos, a quien el desvalido menor entre lágrimas le confesó que tenía miedo de que lo robaran o secuestran.

Mientras circulaba por la frontera, el conductor vio al niño desorientado, vagando sin rumbo, llorando por la carretera, por lo que de inmediato detuvo su automóvil para ayudar al menor, tras hacerle una serie de preguntas lo entregó a los agentes de la Patrulla Fronteriza, con el fin de protegerlo.

¿Me puede ayudar? Yo venía con un grupo de personas y me dejaron botado y no sé dónde están (…) Yo vengo porque no sé por dónde me voy a ir, también me pueden robar, secuestrar o algo, tengo miedo", expresa el menor, dijo el niño entre lagrimas