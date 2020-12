El drama del médico judío que atendió a un nazi con Covid-19 en California

California.- Un médico judío que trabaja con pacientes con coronavirus en California compartió su conmoción por el momento en que vio tatuajes neonazis en el cuerpo de un hombre gravemente enfermo de Covid-19 que estaba tratando.

Mientras su equipo, que incluía una enfermera negra y un especialista en respiración de ascendencia asiática, preparaba al hombre para ser intubado, Taylor Nichols dijo en Twitter que vio los tatuajes nazis.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La esvástica se destacaba audazmente en su pecho. Los tatuajes de las SS y otras insignias que antes estaban cubiertas por su camisa ahora eran obvias en la habitación, tuiteó el lunes.

Todos vimos. Los símbolos de odio en su cuerpo anunciaban con orgullo sus puntos de vista. Todos sabíamos lo que pensaba de nosotros. Cómo valoraba nuestras vidas, dijo Nichols, quien luego fue entrevistado sobre su experiencia por varios medios de comunicación.

Taylor Nichols, protagonista de la narración. Twitter

Nichols habló sobre las emociones conflictivas que sintió, después de meses de luchar contra la enfermedad y ver morir a los pacientes, mientras vivía aislado para evitar contaminar a sus seres queridos, con el temor constante de enfermarse.

"Desafortunadamente, la sociedad ha demostrado no estar dispuesta a escuchar la ciencia o nuestras súplicas. Rogar a la gente que se tome esto en serio, que se quede en casa, use una máscara, sea la ruptura en la cadena de transmisión", dijo.

Nichols dijo que el hombre, a quien describió como mayor y corpulento, con los dientes perdidos por años de abuso de metanfetamina, le había rogado que le salvara la vida.

Muchos médicos en la pandemia han muerto debido a las infecciones pescadas en la cercanía con enfermos de Covid-19. AFP

"No me deje morir, doctor", dijo, según Nichols. El hombre fue admitido en el hospital cerca de Sacramento a mediados de noviembre, ya "claramente trabajando duro para respirar. Parecía enfermo. Incómodo. Asustado".

"Le aseguré que todos íbamos a trabajar duro para cuidarlo y mantenerlo con vida lo mejor que pudiéramos", dijo Nichols, admitiendo que se había preguntado cómo habría actuado el hombre si se hubieran invertido los papeles.

"Por primera vez, reconozco que dudé, ambivalente. La pandemia me ha desgastado", dijo. "Y me doy cuenta de que tal vez no estoy bien", finalizó su hilo de tweets. Nichols le dijo más tarde al San Francisco Chronicle que cuando vio los símbolos de odio tatuados en el cuerpo del hombre, "no sentí compasión por él en ese momento".

Trabajar en un hospital que atiende a muchas personas sin hogar o drogadictos durante una pandemia devastadora, agregó, ha cobrado su precio.