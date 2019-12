El femicida Fabián Tablado, el asesino de las 113 puñaladas, quiere paz

Buenos Aires.- El femicida argentino, Fabián Gerardo Tablado, de 43 años, que saldrá de prisión el próximo 28 de febrero, tras pasar casi 24 años encerrado, sueña con vivir en paz en una isla del Tigre.

Tablado, condenado por asesinar de 113 puñaladas a su novia Carolina Aló, en la localidad bonaerense de Tigre, el 27 de mayo de 1996, saldrá en 85 días. Le dijo a su padre, Miguel, en una visita en su celda que, "Mi sueño es poder vivir en paz en una isla del Tigre".

Tablado le confesó, "La condena que pesa en mi contra la cargaré toda mi vida. Mi sueño es poder ser un tipo normal, que me olviden, que pueda vivir en paz en una isla del Tigre, pescar, trabajar la madera, mirar las estrellas".

"Eso iba a ser muy difícil", le respondió su padre con miedo de que le hagan algo.

Hay gente que te odia", agregó.

Un familiar de Tablado, que pidió reserva de su identidad, conversó con el medio argertino Infobae, dijo que el femicida no le sorprendió su inminente liberación, ya esperaba eso. "Y es probable que salga antes de febrero".

Pregunta: ¿Qué planes tiene para cuando salga libre?

Respuesta: Quiere paz. Que no lo persigan.

P: ¿A qué se va a dedicar?

R: Hace unas artesanías hermosas. Barcos de madera, aviones, canastas, autos. Se las da al padre para que las venda, para darle el dinero a sus hijas.

P: ¿Le siguen llegando cartas de mujeres que quieren conocerlo?

R: Eso no paró nunca. Es difícil de entender. Conoció más mujeres preso que libre. Pero le aconsejamos que pare. Es romántico, pero celoso. Es mejor que esté solo. Nunca se perdonó lo que hizo, aunque al principio parecía lo contrario.

P: ¿Se volvió a poner en pareja?

R: ¡No! Pero la sobrina de un ex futbolista histórico le mandó una computadora y la hija de un empresario de la carne le escribe.

P: ¿Tablado se dedica a la religión en el pabellón evangelista?

R: Sí. Siempre estuvo acompañado de una Biblia. Y predica la palabra de Dios. La cárcel no lo empeoró, lo hizo mejor persona. Sale vestido de traje, sin tatuajes ni mal vocabulario, y ayuda a sus compañeros más complicados. No puede reparar lo que hizo, pero suele decir: "La Ley ampara mi libertad, si no que la cambien y me ejecuten de un balazo. Y que pongan la pena de muerte".

Peritos que habían analizado a Tablado concluyeron que, "Tiene una personalidad estructurada de modo psicopático, con una débil internalización de los límites, con rasgos narcisistas, egocéntricos, sobrevaloración de sí mismo y manipulación del otro".

Tablado.

Ahora los expertos lo encontraron mucho mejor. Dicen que Tablado está arrepentido de lo que hizo. "Además de matar a Aló, hundió a su padre, que tiene una fábrica de madera. Lo escracharon y hasta el día de hoy aporta un 25% de lo que recibe por el juicio civil", dijo el familiar.