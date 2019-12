El fuerte smog mantiene cerradas las escuelas en Teherán

TEHERÁN (AP) — Una peligrosamente mala calidad del aire obligó el lunes al gobierno de Irán a extender el cierre de escuelas en la capital del país. Más de 10 millones de personas viven en Teherán.

Las escuelas han estado cerradas desde el sábado y permanecerán cerradas hasta el miércoles, que es cuando concluye la semana laboral en Irán, precisó la agencia oficial de noticias IRNA.

Las montañas cercanas quedaron completamente tapadas por la gruesa capa de smog, atrapado debido a la llamada inversión atmosférica y que ha estado afectando a la capital desde el mes pasado.

El smog es causado principalmente por el tráfico pesado y la contaminación de las fábricas, según el gobernador provincial de Teherán. Ha empeorado por la falta de viento y lluvia.

El aire de Teherán es uno de los más contaminados del mundo. Hubo cierres similares de escuelas en otras ciudades también. Aun así, a pesar de la contaminación, muchos estudiantes parecían disfrutar de sus feriados alargados por la emergencia ambiental, según una maestra en Teherán, Maryam Lavasani.

Pero el smog no sólo afecta a los niños. Zahra Alipour, un ama de casa de 60 años con una enfermedad pulmonar crónica, dijo a The Associated Press que tiene problemas para salir a la calle.