El hambre y la pobreza han hecho que una madre venda a su bebé en Afganistán

Afganistán.- Una familia tuvo que vender a su bebé a un hombre para poder comer, esa es la historia de muchas familias que viven en Afganistán bajo el régimen Talibán, desde que tomaron el poder los fondos extranjeros para ayudar a la población se han congelado, poniendo en riesgo de morir a millones de niños.

BBC realizó un reportaje donde muestra lo que muchas familias están viviendo y como han tenido que sobrellevar la pobreza y el hambre vendiendo a sus propios hijos sin saber qué les depara el destino.

La salud pública de Afganistán se está colapsando ya que este funciona con dinero extranjero el cual está congelado desde la llegada del régimen Talibán, ya no hay dinero para comprar material médico, a pesar de eso los servicios siguen siendo gratuitos, por lo menos en el nosocomio Herat.

Leer más: Talibanes ofrecen trigo a cambio de "trabajo duro" en Afganistán

Muchos afganos están haciendo lo imposible para poder alimentar a sus familias, como el vender a sus hijas desde que son unas bebés, una mujer entrevistada por la cadena BBC cuenta que sus hijos están muriendo de hambre y que la única manera de solucionarlo fue vender a su hija.

Su esposo solía recolectar basura, pero ahora esa actividad no le aporta nada que los pueda ayudar, en casa no hay aceite ni harina, no hay nada, solo niños hambrientos.

La bebé que fue vendida será entregada al hombre que la compró cuando aprenda a caminar, este pagó más de la mitad de los $500 dólares (10,095.07 pesos mexicanos aproximadamente) por los que la vendieron.

Leer más: La salida de Afganistán pudo haber sido "mucho peor", asegura ex enviado de Estados Unidos

El hombre que la compró le dijo a la familia que la niña se casaría con su hijo. Este no es el primer bebé que han vendido, como este hay varios casos a los cuales recurren las familias en casos de desesperación para poder sobrevivir.