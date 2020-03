El hombre que tuvo coronavirus, ahora sin empleo y teme abrazar a sus hijos

Nueva York.- No era el alegre regreso a casa que Fatehi Darhan había soñado mientras estuvo solo en una cama durante dos semanas en la habitación de un hospital en Queens, combatiendo el coronavirus. Estuvo cerca de morir.

Cuando entró a su pequeño departamento en la sección de Far Rockaway del barrio y vio a sus tres hijos pequeños, cuyos ojos demostraban un enorme anhelo de abrazar a su padre, se esforzó con todo su ser para no tocarlos.

“Me quedé paralizado”, dijo Darhan, de 34 años. “Quería abrazarlos, pero no me parecía seguro. No sé cuándo me sentiré seguro de abrazarlos de nuevo”.