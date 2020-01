Él le disparó 5 veces y ella lo perdonó con un beso en el juicio

Brasil.- En el municipio de Venancio Aires, ocurrió un evento sin precedentes en una audiencia, donde una mujer, que fue víctima de un intento de feminicidio, abrazó y besó al sujeto que intentó matarla.

Según lo informado por el portal Alegerte Tudo, el hombre atacó al agraviado, identificado como Micheli Schlosser 25, el 11 de agosto del año pasado frente a una iglesia parroquial.

Incluso la víctima dijo que tiene la intención de reanudar la relación con el individuo.

El fiscal del caso, Pedro Rui da Fontoura Porto, indicó que Lisandro Rafael Posselt intentó dispararle a la niña.

Aunque la mujer recibió dos de los cinco disparos en la cabeza, ella sobrevivió.

Hablaremos y si todo va bien, volveremos y todo será como antes. Lo amo y ya lo he perdonado, dijo Schlosser en una entrevista para Gazeta do Sul.

El juez se sintió desconcertado cuando el agraviado le pidió un beso al agresor "Estoy sorprendido de tener ese deseo de mantener una relación con el tema que disparó cinco veces", enfatizó.

Posselt estaba en prisión preventiva desde agosto del año pasado y fue sentenciado a siete años después de dar su testimonio.

Sin embargo, el sujeto será liberado, porque la sentencia es inferior a ocho años y por no tener antecedentes penales.

Micheli indicó que el crimen ocurrió cuando vio mensajes de otra mujer en el teléfono celular del sujeto.

"Dije que me quedaría con sus amigos y lo denunciaría por violación", dijo. Además, el agraviado subrayó que la relación con el individuo era buena.

De todos los hombres que tenía, él era uno de los mejores. No me puedo quejar, porque no es una mala persona. Me trató de la mejor manera posible. Yo fui una reina para él, agregó.