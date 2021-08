El llanto de una enfermera al revelar que ya están intubando a personas jóvenes

Estados Unidos.- A pesar de que la vacunación contra el Covid-19 avanza, la variante Delta impide que se termine con la pandemia con mayor velocidad, ya que los jóvenes también están siendo afectados en Estados Unidos.

Los médicos y enfermeros son los que viven de primera mano y comparten imágenes y videos en redes sociales en modo de advertencia.

Felicia Croft es enfermera de Willis-Knighton, en Luisiana, Estados Unidos. La joven compartió en sus redes sociales el relató de la difícil situación que se vive en las unidades de terapia intensiva.

Felicia trabaja allí desde hace más de un año, cuando los primeros pacientes ingresaron a los hospitales infectados por coronavirus.

Menciona que en los últimos días presenció la agresividad de la variante Delta de Covid-19, sobre todo en la juventud.

"Estamos intubando y perdiendo personas de mi edad y más jóvenes", dijo la enfermera entre lagrimas.

La enfermera hace todo lo posible por responder, incluso las preguntas incomodas de su hija, quien conoce de primera mano su trabajo y su complejidad actual.

"Mamá, ¿por que no los salvaste?", son las palabras de su hija de 14 años, que le cuestiona sobre la muerte de personas cercanas.

"No puedo explicar la sensación de derrota cuando haces todo, les das todo a un paciente y no es suficiente. Además de saber que podrían haberse vacunado y podrían haber marcado la diferencia".

La enfermera conoce la vulnerabilidad con la cual el mundo se enfrenta al Covid-19, por lo que hizo un llamado a vacunarse.

"Nos hemos convertido en una generación muy egoísta, esto no es sobre ti, es sobre las personas que pueden ser importantes para ti y también lo son para otros".

La ocupación en las unidades de terapia intensiva en Luisina es crítica, en otros hospitales no hay camas suficientes, de acuerdo con Catherine O'Neal, directora médica del centro "Our Lady of the Lake".

Estados Unidos ha alcanzado más de 35 millones de contagios y 614 mil muertos por Covid-19 y hasta ahora cuenta con el 50.29% de la población totalmente vacunada, es decir, 165 millones de personas ya vacunadas.