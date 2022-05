"El mal no ganará". Joe Biden lamenta la muerte de las víctimas del tiroteo en Buffalo

Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, envió este jueves un mensaje a través de su cuenta oficia de Twitter donde advitió que en Estados Unidos “el mal no ganará”, esto luego de un tiroteo en Buffalo donde un supremacista blanco de 18 años mató a 10 personas.

“En Estados Unidos, el mal no ganará, te lo prometo. El odio no prevalecerá. Y la supremacía blanca no tendrá la última palabra”, tuiteó Biden.

Hablando con las familias de las víctimas, los funcionarios locales y los socorristas, Biden declaró que la diversidad de Estados Unidos es su fortaleza y advirtió que la nación no debe ser distorsionada por una “minoría odiosa”. Prometió “exponer” a quienes promuevan ideologías de odio.

“El experimento estadounidense de democracia está en peligro como nunca lo ha estado en mi vida”, dijo Biden. Está en peligro a esta hora. Odio y miedo a que aquellos que pretenden amar a Estados Unidos les den demasiado oxígeno pero que no entienden a Estados Unidos”.

De regreso en la Casa Blanca el martes por la noche, Biden culpó por el incidente de Buffalo y otros no solo a los “chiflados” que cometen crímenes de odio, sino también a aquellos que “llenan sus cerebros con ideas falsas”.

Mientras sea presidente, dijo: "Voy a pelear como el infierno y vamos a exponer a todos".

Los emotivos comentarios de Biden se produjeron después de que él y la primera dama Jill Biden presentaran sus respetos en un memorial improvisado con flores, velas y mensajes de condolencia frente al supermercado Tops, donde el sábado un joven armado con un rifle de asalto atacó a los negros en el ataque racista más mortífero. en los Estados Unidos desde que Biden asumió el cargo, informó The Associated Press.

“Jill y yo hemos venido a apoyarlos, y a las familias, hemos venido a llorar con ustedes”, dijo Biden.

Añadió: “Ahora es el momento de que personas de todas las razas, de todos los orígenes, hablen como mayoría... y rechacen la supremacía blanca”.

La condena de Biden a la supremacía blanca es un mensaje que ha entregado varias veces desde que se convirtió en el primer presidente en abordarlo específicamente en un discurso inaugural. Sin embargo, tales creencias siguen siendo una amenaza arraigada en un momento en que su administración se ha centrado en abordar la pandemia, la inflación y la guerra en Ucrania.

En sus comentarios del martes, Biden rindió homenaje a cada una de las 10 personas que perdieron la vida, describiéndolas como faros de su comunidad y profundamente comprometidas con la familia.

Tres personas más resultaron heridas. Casi todas las víctimas eran negras, incluidos todos los que murieron.

Crimen de odio

En Buffalo, Payton Gendron, de 18 años, fue arrestado en el supermercado y acusado de asesinato luego de matar a 10 personas en un Centro Comercial. Él se ha declarado no culpable. Sus abogados se negaron a comentar el martes.

Antes del tiroteo, se informa que Gendron publicó en línea un discurso rebosante de racismo y antisemitismo.

El autor del documento se describió a sí mismo como partidario de Dylann Roof, quien mató a nueve feligreses negros en una iglesia en Charleston, Carolina del Sur, en 2015, y de Brenton Tarrant, quien atacó mezquitas en Nueva Zelanda en 2019.