El mensaje del hijo de Pablo Escobar este Día del Padre

Este Día del Padre, Juan Pablo Escobar Henao, hijo del famoso narcotraficante colombiano Pablo Escobar, compartió en su página oficial de Facebook una imagen con su padre y dejó un especial mensaje.

Juan Pablo Escobar Henao, es un arquitecto, diseñador industrial, escritor, pacifista y conferencista colombiano. Hijo de Victoria Eugenia Henao "Tata" y Pablo Escobar.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Mensaje de Juan Pablo a su padre Pablo Escobar

Hoy se celebra el Día del Padre en diferentes países del mundo, por ello no es extraño ver felicitaciones de hijos hacia sus padres por ser ejemplos a seguir en su vida. Juan Pablo Escobar Henao, que desde 1994 por razones de seguridad cambió su nombre a Juan Sebastián Marroquín Santos, compartió un mensaje a su padre el fundador y máximo líder del Cartel de Medellín.

Papá. Gracias por enseñarnos el camino que No hay que recorrer. Feliz Día. Te quiero incondicionalmente. Felicito a todos mis amigos que tienen el privilegio y la honra de ser padres, hoy es un día para festejarlos en grande. Les mando a todos un fuerte abrazo.

En este mensaje, el hijo de Escobar enfatiza y da gracias por enseñarle a él y a su hermana el camino que "No hay que recorrer", mismo mensaje con el que cierra su libro "Pablo Escobar, mi padre".

Biografía de Juan Pablo Escobar Henao

Juan Pablo Escobar Henao nació el 24 de febrero de 1977 en Medellín, Colombia, actualmente tiene 43 años. Es hijo de Victoria Eugenia Henao "Tata" y Pablo Escobar, narcotraficante colombiano.

Escobar Henao es arquitecto, diseñador industrial, escritor y conferencista colombiano. Ha escrito el documental biográfico "Pecados de mi padre"(2009), y publicado los libros "Pablo Escobar, mi padre: Las historias que no deberíamos saber"(2014) y "Pablo Escobar In Fraganti: Lo que mi padre nunca me contó"(2016).

En 1993, intentó de viajar con su hermana Manuela, dos primas, su novia, una tía y la niñera de su hermana hacia Estados Unidos, en este año su padre estaba escondido por ser búscado por el gobierno colombiano, el gobierno estadounidense y los capos enemigos. Las autoridades los retuvieron supuestamente por no tener la documentación en regla, este hecho fue desmentido por Juan Pablo ya que afirmó que tenían los papeles en regla.

Después de la muerte de su padre el 2 de diciembre de 1993, solicitaron asilo en diferentes países que le fueron denegadas. Por razones de seguridad y para alejar el estigma de tener el apellido Escobarm sus nombres y apellidos fueron cambiados por las autoridades colombianas antes de salir del país. Así, Victoria pasó a llamarse María Isabel Santos Caballero, Juan Pablo se llama Juan Sebastián Marroquín Santos, su ahora esposa Andrea se llama Ángeles y su hermana Manuela se llama Juana Manuela Marroquín Santos.

Actualmente vive en Argentina, donde fundó su estudio Box Arquitectura Latinoamericana y una marca de ropa llamada Escobar Henao. Está casado y tiene un hijo llamado Juan Emilio. Juan Pablo Escobar Henao, se dedica también a brindar conferencias por el mundo, llevando a los jóvenes un mensaje de paz y hablando sobre el narcotráfico y sus terribles consecuencias.