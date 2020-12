El mensaje que compartió Elon Musk en Twitter que muy pocos entendieron

Estados Unidos.- El pasado 9 de diciembre el magnate Elon Musk publicó en su cuenta de Twitter un mensaje que solo los más "frikis" entendien y causó revuelo entre los usuarios.

Como todos sabemos Elon Musk es un gran aficionado a la ciencia ficción y sus proyectos ya no nos deberían de sorprender, y en ese tweet sabe como convertir una prueba de lanzamiento en una evento espectacular.

La imagen que compartío Elon Musk en Twitter es una nave con el número 42 algo oculto y la frase: "Life, the Universe and Everything", pero ¿a qué se refiere?

Pues es lo que solo los aficionados en la ciencia ficción, mejor conocidos como "frikis" solo comprendieron y por ser así cientos de internautas tienen la incognita.

Con las palabras, el sentido de la vida, eluniverso y todo lo demás, Elon Musk advierte que para responder necesita trabajar durante millones y medio de años, tras la larga espera la respuesta es el número 42, dejando a todos sorprendidos.

En palabras entendibles el segundo más rico del mundo, es que para comprender la respuesta, primero deben comprender la pregunta y para ello les da los planos de su sucesor.

"Que quiere decirnos con eso? Acaso debería...idk", "Referencia a guía del autoestopista galáctico uwu", "Referencia friki, friki", estos fueron unos de los miles de comentarios que recibió el empresario de Tesla.