El nacimiento de Baruch Samuel Blumberg. Por qué se celebra hoy 28 de julio

Estados Unidos.- El 28 de julio de 1925 es la fecha de nacimiento de Baruch Blumberg, el investigador médico que compartió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1976, por haber descubierto cómo se propaga la hepatitis B infecciosa y por haber desarrollado una vacuna contra la enfermedad.

Baruch Samuel Blumberg nació en Brooklyn, Nueva York, el segundo de tres hijos de Meyer Blumberg, un abogado, y el ex Ida Simonoff. Tanto Meyer como Ida eran estadounidenses de primera generación, cuyos padres habían emigrado a los Estados Unidos desde el imperio ruso hacia fines del siglo XIX.

Para la escuela primaria, asistió a Yeshiva de Flatbush, la escuela diurna judía ortodoxa moderna donde gran parte de los estudios del día se realizan en hebreo. Para la escuela secundaria fue primero a James Madison High School y luego a Far Rockaway, de donde se graduó en 1943.

Blumberg se unió a la Marina de los EE. UU. Durante la Segunda Guerra Mundial, y sirvió como oficial de cubierta en barcos de desembarco, y también comenzó la universidad en Union College, en Schenectady, Nueva York.

En 1946, terminó el servicio activo y se graduó de la Unión, con un título en física. Comenzó la escuela de posgrado en matemáticas en la Universidad de Columbia, pero pronto se mudó a la escuela de medicina allí, terminando en 1951.

Entre su tercer y cuarto año de la escuela de medicina, Blumberg y sus compañeros de clase pasaron un verano en una remota ciudad minera en Surinam haciendo trabajo clínico y investigación. Le fascinó la mezcla de diferentes grupos étnicos que habían emigrado allí, y las diferencias heredadas que parecían distinguir cómo cada grupo respondía a varios agentes infecciosos.

Después de completar su doctorado en bioquímica en Balliol College, Oxford, Blumberg continuó viajando ampliamente, mientras seguía la cuestión de cómo se desarrolla la inmunidad.

Su avance se produjo cuando identificó un antígeno no letal presente en ciertos grupos humanos (lo descubrió entre los aborígenes australianos) que les permite producir anticuerpos para combatir la hepatitis B sin tener que enfermarse con la enfermedad, que es una causa importante de cáncer de hígado.

Esto condujo al desarrollo de una prueba de detección para el virus (que con frecuencia se propagó a través de transfusiones de sangre) y una vacuna para inocular a las personas contra él. Blumberg permitió que las compañías farmacéuticas tuvieran la patente sin costo para que pudieran distribuirla globalmente.

Por ese trabajo, ganó el Premio Nobel de 1976, que compartió con D. Carleton Gajdusek, quien realizó un trabajo similar con el kuru, una enfermedad neurológica que alguna vez prevaleció en Nueva Guinea.

La carrera de Blumberg se distinguió por la amplia gama de intereses que poseía y los sombreros que llevaba. Desde 1964 hasta el final de su vida, ocupó importantes puestos de investigación en el Centro de Cáncer Fox Chase de Filadelfia, y desde 1977, fue profesor universitario en la Universidad de Pensilvania.

En los años 1989-94, Blumberg sirvió como maestro del Balliol College, el primer estadounidense y el primer no científico (desde un alquimista del siglo XIV) en ocupar el cargo.

Blumberg también fue el director fundador del Instituto de Astrobiología de la NASA, en 1999, cuyo objetivo es contribuir a la búsqueda de vida más allá de la Tierra mediante el estudio de los "extremófilos", criaturas que han adoptado la vida en condiciones extremas en este planeta.

También se convirtió en miembro de SETI (la Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre) y dirigió la Sociedad Filosófica Estadounidense, la sociedad académica más antigua de Estados Unidos.

Baruch Blumberg estuvo casado con Jean Liebesman, artista, desde 1954 hasta su muerte; tuvieron dos hijos y dos hijas, una de las cuales, Jane, está casada con Mark Thompson, ex director general de la BBC y actualmente CEO de The New York Times. Blumberg murió de un ataque al corazón el 5 de abril de 2011, a los 85 años.

