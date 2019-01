Estados Unidos.- Una snowboarder experimentada sufrió un extraño accidente donde terminó rompiendose el páncreas por la mitad.

Sophie Gillett, de 34 años, quien desde los 15 años es snowboarder, estuvo en Whistler, Columbia Británica, hace 4 años con su novio de entonces.

A pesar de que el terreno no era ideal para el snowboard, Sophie y Farren encontraron un camino que estaba menos lleno para que aún pudieran andar.

El páncreas de una mujer se rompió por la mitad al hacer snowboarding Foto: Pixabay

Ella dijo: "Como había vivido en Whistler durante años, conocía bastante bien el terreno montañoso".

"Ese día la nieve estaba apenas a la mitad de la montaña, con grandes rocas que sobresalían por todas partes"

"El camino en el que me lastimé incluso tenía una corriente que fluye, ya no estaba lo suficiente frío y no había suficiente nieve".

Sin embargo, a pesar de sus dudas, Sophie decidió seguir practicando snowboard.

Pero un trozo de roca sobresaliente en la montaña la lanzó hacia adelante, por lo que se estrelló contra el suelo, dejándola con un dolor insoportable con "algo que se siente raro por dentro".

Sophie optó por caminar las dos millas hasta la telesilla, sin darse cuenta de que su páncreas estaba partido en dos.

Después de que otros mientros de la patrulla de esquí en la taquilla se negaran a verla, Sophie regresó a casa.

Pocas horas después, comenzó a sufrir dolores abdominales y vomitó sangre, momento en el que Farren la llevó al hospital.

Sophie dijo: "Pase horas con un dolor insoportable, gritando que alguien me ayudara y descubriera qué estaba mal". Me hicieron múltiples resonancias magnéticas y una tomografía computarizada que mostró que mi páncreas había sido dañado".

Tuvo que someterse a una cirugía de emergencia para extirpar la cola de su páncreas.

"Los doctores me preguntaron varias veces cómo me caí, ya que estaban perplejos sobre cómo me lastimé el páncreas al caer hacia adelante".

"Tuve estudiantes, doctores y enfermeras que me visitaron para escuchar mi historia".

Su recuperación fue un largo proceso.

Ella dijo que "comer era una batalla diaria" ya que su sistemas digestivo no se había curado y las náuseas de sus analgésicos significaban que si vomitaba su cicatriz se reabriría.

Sophie dijo: "Al principio lloraba cada vez que salía de la ducha y miraba mi cuerpo roto en el espejo".

"Pero algo dentro de mí me dijo que aún tenía que ser yo. Entonces, continué usando cosas como tops y bikinis en la playa".

"Recibía miradas y preguntas sobre lo que sucedió, y algunas personas pensaron que lo estaba haciendo para llamar la atención".