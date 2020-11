El presidente elector Joe Biden dijo que trabajará por la unión de los Estados Unidos

Estados Unidos.- En un emotivo discurso el centro de convenciones Chase Center en Wilmington (Delaware) dirigido a los estadounidense Joe Biden, los llamó a unirse para reconstruir los Estados Unidos.

En medio de cientos de personas que ya esperaban a Joe Biden, la primera el dar su discurso tras la victoria fue Kamala Harrison, en el cual agradeció haber votado por “la esperanza, la unidad, la decencia, la ciencia y la verdad”, para dar pie a “un nuevo día” en el país y apostó por todas las mujeres de Estados Unidos.

Ahí mismo Biden, prometió ser un presidente que no va a dividir, sino a edificar, ya que, va a “reconstruir el espinazo de Estados Unidos: la clase media”

“No me digan que en Estados Unidos no se puede, ya era hora… Les debo todo, me enorgullece la campaña que armamos, la alianza más grande en la historia, republicanos, demócratas, homosexuales, afroestadounidenses, latinoamericanos. Siempre nos apoyo y yo los apoyo a ustedes. Lo logramos”, aseveró Biden.

En su discurso como presidente elector Joe Biden, djo que se compremetía a ser un presidente que unifique al país, “que no vea estados azules y rojos, sino que Estados Unidos".

Voy a ser un presidente que no va a querer dividir, sino unir, indicó el Presidente Electo.

Por su parte Kamala Harrison, homenajeó a las mujeres que han luchado por sus derechos, a esas “generaciones de mujeres, mujeres negras, asiáticas, blancas, latinas y nativas estadounidenses de toda la historia, que han abierto el camino para el momento de esta noche”., dijo la todavía senadora

Joe Biden hará un equipo de trabajo contra el coronavirus

Por su parte Joe Biden, el presidente electos de los Estados Unidos, siempre ha tenido muy claro sus prioridades, por lo que informó que este lunes formará un grupo de trabajo contra la pandemia del coronavirus, para empezar a elaborar su estrategia a más de dos meses de tomar el poder.

Según Axios, el equipo estará formado por 12 miembros y copresidido por tres de ellos.

De hecho, Biden y la vicepresidenta electa, Kamala Harris, recibieron esta semana un informe sobre el estado de la pandemia de la mano de los mismos expertos que integrarán el grupo de trabajo, algo que el demócrata destacó en su discurso del viernes.

Se espera que Joe Biden como presidente tome posesión de su cargo el próximo 20 de enero de 2021, luego de que marcara un nuevo récord al obtener más de 74 millones de votos de los estadounidenses, ganando en estados clave como Wisconsin, Michigan y Pensilvania.