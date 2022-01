El presunto traidor de Ana Frank es identificado después de casi 80 años

Aunque reconoció el enfoque amplio y multidisciplinar del trabajo, el especialista advirtió que el señalamiento del supuesto traidor se basa en una nota anónima que lo identifica , así como suposiciones sobre las instituciones judías de Ámsterdam en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, las cuales no están respaldadas por otras investigaciones históricas.

Con ayuda de un equipo de historiadores, criminólogos y especialistas en datos, el ex agente del FBI revelaron que el sospechoso de traicionar a Ana Frank es un notario judío llamado Arnold van den Bergh , un personaje poco conocido hasta ahora.

Vincent Pankoke , ex agente del FBI, se dio a la tarea de investigar durante seis años el misterio de quién traicionó a Ana Frank y permitió que los nazis hallaran su escondite para llevarla luego a un campo de concentración.

