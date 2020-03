El primer caso de coronavirus en Perú permanece aislado en su casa

Lima.- El peruano de 25 años que se convirtió en el primer caso de coronavirus en Perú permanece este viernes en aislamiento domiciliario, confirmó la ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza.

"Actualmente el paciente se encuentra en aislamiento domiciliario y su condición clínica es estable", explicó la ministra en una rueda de prensa con otras autoridades sanitarias en el país.

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció este viernes el primer caso de coronavirus en el país y aseguró que el Estado no va a escatimar recursos para combatir esta epidemia que se extiende por el mundo.

Martín Vizcarra (d), junto a la ministra peruana de Salud, Elizabeth Hinostroza (i). / EFE.

Este primer caso en el país corresponde a un hombre de 25 años que se encuentra estable y que viajó recientemente a España, Francia y República Checa, según el Gobierno.

Hinostroza detalló hoy que el Ministerio de Salud activó el jueves el protocolo para casos sospechosos de coronavirus tras ser alertado por la clínica donde fue atendido el paciente y un equipo especializado se trasladó a la casa del hombre para examinarlo y tomar las muestras.

Los familiares del paciente están siendo evaluados constantemente por el Centro Nacional de Epidemiología y Control de Enfermedades del Ministerio y se contactará a sus compañeros de trabajo para descartar que haya habido contagios en ese lugar.

La ministra pidió a la población tener "confianza en el sistema de salud del Gobierno, el cual está preparado para afrontar esta epidemia".

"Contamos con las personas, recursos e infraestructura idóneos para este fin", insistió al reiterar que la mejor medida de prevención es el lavado constante de manos y no el uso de mascarillas.

"Estas (mascarillas) son para personal que atiende a un paciente infectado y para que un paciente no contamine a otro. No es para que los ciudadanos usen mascarillas porque eso no les protegerá de la infección", explicó.

El representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Perú, Rubén Mayorga, declaró a la prensa que la mortalidad en los casos en China y otros países va aumentando a partir de los 50 años de edad y especialmente en pacientes crónicos con hipertensión, problemas cardiovasculares, diabetes y cáncer.

El ministerio de Salud ha implementado salas especiales para una eventual cuarentena en varios hospitales de Lima y el interior del país e inició una campaña de información a la población en los puestos migratorios y terminales como el aeropuerto internacional Jorge Chávez de Lima.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó el jueves que el número de casos totales de coronavirus en el planeta asciende a 95.333, de los cuales 80.565 corresponden a China y 14.768 al resto del mundo.