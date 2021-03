El privilegio de Emma Coronel que le negaron al Chapo: poder hablar con sus hijas

Estados Unidos.- Emma Coronel Aispuro, conocida por su relación sentimental con el narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, permanece encerrada en una prisión de Estados Unidos tras ser acusada de tráfico de drogas, donde le fue concedido realizar una llamada telefónica a sus hijas.

La modelo estadounidense, lleva recluida dos semanas, y a diferencia de su esposo, quien se encuentra en la cárcel de máxima seguridad ADX Florence, a ella sí se le han permitido hablar con sus hijas, Emalí Guadalupe y María Joaquina, quienes apenas tienes 9 años de edad.

"Solo puede hablar con su familia cercana y sus niñas, con ellas ya habló en dos ocasiones, ella se siente muy feliz de poder escuchar las voces de sus pequeñas ya que las extraña muchísimo, son la luz de sus ojos", declaró Colón en entrevista con Telemundo.

De igual manera, la abogada puertorriqueña aclaró que el poder hablar con sus hijas le ha servido mucho a Emma Coronel para mejorar su estado de ánimo, y ahora la escucha más tranquila.

"Su estatus es el mismo, he podido hablar con ella, casi todos los días con frecuencia, las condiciones de confinamiento no han cambiado, está en una celda muy pequeña, no tiene acceso a ningún patio exterior para respirar aire fresco, solo tiene acceso a un saloncito donde le permiten hacer llamadas sociales, puede bañarse cuatro días a las semana, y solo puede ver una hora el día la televisión", detalló su también amiga.

Emma Coronel no la ha pasado bien en el poco tiempo que lleva en prisión, debido a la poca posibilidad de higiene así como la preocupación de que le puedan hacer algo a sus hijas personas del exterior, pues autoridades federales han declarado a medios de comunicación que la esposa de Joaquín Guzmán Loera, se entregó para cooperar contra el Cártel del Sinaloa.

Colón Miró, manifestó que las gemelas producto del gran amor entre Emma y el ex líder del Cártel de Sinaloa, se encuentran en grave peligro, ya que podrían sufrir las consecuencias de las declaraciones otorgadas por agentes a medios de comunicación de Estados Unidos y México.

“La señora Coronel tiene dos niñas pequeñas de nueve años, que ahora lamentablemente están en riesgo por estas acciones de otros que fueron tan poco éticos y deshonestos, fueron acciones muy deshonestas, son personas, la realidad, sin escrúpulos”, comunicó.

De igual manera, Colón fue cuestionada sobre los peligros que enfrenta Emma Coronel, pues en prisión podría acceder alguien que quisiera dañarla, a lo que aseguró que afectar a los presuntos cooperantes es una práctica generalizada por parte de quienes ven afectados sus intereses o advierten que serán incomodados.