El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca tras su derrota en las elecciones de 2020

El día de hoy sábado 7 de noviembre de 2020, el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se negó aceptar su derrota después de que diversos medios comunicaran el triunfo del candidato demócrata Joe Biden al superar los 270 votos electorales requeridos para ocupar el mando.

El gobernante más polémico en la historia de Estados Unidos se encontraba en un club de golf de su propiedad en las afueras de Washington cuando recibió la noticia de que había sido derrotado por Biden, por lo que emitió un comunicado a través de su cuenta de Twitter en el que aseguró que esta elección está lejos de haber finalizado, y que a partir del día lunes, su campaña daría comienzo a una serie de procesos legales para defender el caso frente a los tribunales y así garantizar que las leyes electorales se hayan cumplido.

El republicano regresó a la Casa Blanca unas horas después con semblante decaído y ojos cabizbajos. Vestía sudadera color gris oscuro, pans negro y una gorra blanca la cual ocultaba parte su cara.

Su reacción era de esperarse por parte de todas las personas que lo conocen, pues queda en evidencia que no admite posibles fracasos, sin embargo, la mayoría de sus asesores comenzaron a reconocer su derrota desde la semana pasada, pero el propio Donald Trump permanecía sin planes de dar un discurso de concesión.

Sus aliados en la campaña empezaron el viernes a tratar de motivarlo públicamente, asegurando que si desistía del cargo de manera pacífica, conservaría la gran influencia que tiene en gran parte del país.

Para la mayoría de sus seguidores, Donald Trump parecía un hombre invencible: con cuatro años en el poder, logró superar incólume una investigación federal sobre la interferencia rusa en las elecciones que lo colocaron en el poder y un proceso legal sobre sus coacción a Ucrania.

El mal comportamiento del presidente de Estados Unidos y su constante desafío a las instituciones del país coincidieron con un periodo de expansión económica en el país, y hace un año muchos esperaban que ese elemento le garantizara la reelección, sin embargo no fue posible debido al inicio de la pandemia por coronavirus.

Twit hecho por David Mack Foto: Captura de pantalla

Los comentarios no se hicieron esperar tras ver imágenes del presidente de Estados Unidos llegando a la Casa Blanca después de la derrota, llamándolo "Sad boy" o haciendo comentarios como "These pics are my life blood" o "sad trombone music" a manera de burla.

Recordemos que Twitter ha estado agregando etiquetas de advertencia a algunos tweets, diciendo que pueden contener información inexacta. Esta red social ha etiquetado agresivamente los tweets de Trump que hacen afirmaciones de fraude de manera extraoficial.

Asimismo, Facebook agregó etiquetas similares, y el día de hoy eliminó a un grupo de 300,000 personas llamado "Stop the Steal", que incluía denuncias de fraude sin evidencia de respaldo. Facebook también dijo que "vio llamadas preocupantes de violencia por parte de miembros del grupo".

Por otro lado, TikTok dijo que el bloqueo de esos hashtags era parte de su "moderación normal y enfoque de la desinformación, el discurso de odio y otro contenido que viola nuestras pautas".