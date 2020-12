El rol de Save the Children ante la pandemia de covid-19 y los niños migrantes en México

México.- Migrar es un derecho. No importa quién seas o dónde te encuentres. También es un derecho quedarte; que tu propio país pueda garantizar que estés a salvo, y si alguien te amenaza o te lastima, es un derecho que puedas acceder a la justicia; es un derecho poder trabajar, sin extorsiones o amenazas; es un derecho contar con servicios de salud eficientes, especialmente ahora que atravesamos una pandemia.

Cuando alguien migra porque alguien o algo violó sus derechos, migra porque no tiene opción. Tiene que hacerlo a pesar de todo. Tiene que luchar por su vida y por la de su familia. Migrar no solo se convierte en un derecho, migrar es un acto de supervivencia.

Migrar de forma irregular suele ser peligroso. Quienes se ven obligados a hacerlo, se someten a ser violentados, robados, violados; pasan hambre, deshidratación, se enferman. Viven situaciones altamente traumáticas. Especialmente niñas y niños, sobre todo niñas y niños.

En este sentido, se estima que un tercio de los migrantes que ingresan a México son niñas, niños y adolescentes. La niñez es más vulnerable a la violencia, al abuso sexual, a la explotación, a ser reclutada por el crimen organizado y forzada a participar en actividades delictivas. Si eres niña o adolescente, el riesgo aumenta, especialmente ante la violencia sexual y de género que se encuentran durante el trayecto. Algunas situaciones que afectan particularmente a las niñas y adolescentes son:

La migración de niñas y adolescentes se inicia sin comprender la magnitud del viaje y sus implicaciones. Surge después de un hecho violento que no les permite prepararse previamente.

A diferencia de los niños, las niñas y adolescentes recopilan información sobre su viaje para evitar riesgos que otras han sufrido o que ellas mismas sufrieron en el primer intento. Asimismo, desarrollan lazos de amistad y un profundo sentido de solidaridad con otras niñas y adolescentes durante el proceso migratorio.

Las niñas y adolescentes que viajan con sus familias deben cuidar a sus hermanas y hermanos menores, lo que afecta el acceso a derechos como la educación.

La dinámica migratoria para niñas y adolescentes es compleja, ya que identifican a las personas que las ponen en riesgo o explotan, como las mismas que les proveen protección.

Para reducir la probabilidad de agresión, las niñas y adolescentes viajan en grupos pequeños, haciéndose acompañar sobre todo de varones, lo que a veces resulta contraproducente

Este panorama tan complejo, cuenta ahora con una complicación más: la pandemia a causa de la COVID-19. Esta pandemia no sustituye los demás problemas, tampoco los pone en pausa. Lo único que hace es profundizar los riesgos que ya existían, los hace más graves y urgentes.

El rol de Save the Children ante la pandemia y la niñez migrante:

Frente a esta alta situación de vulnerabilidad para niñas y niños migrantes y refugiados, desde Save the Children solo nos queda una opción: hacer más, muchísimo más.

A través de nuestro Modelo de Atención Integral a la Niñez Migrante, Save the Children en México mantiene operaciones en 15 albergues migrantes en los estados de las fronteras norte y sur de la República. Nuestra estrategia plantea cuatro acciones clave:

Instalar Espacios Amigables, bien sea en albergues o refugios, con el objetivo de contar con espacios para ofrecer apoyo psicosocial, educación en derechos y actividades de aprendizaje para niñas, niños y adolescentes migrantes.

Mejorar la salud y nutrición de niñas y niños, a través de la entrega de kits de limpieza individuales y familiares, implementación de campañas y talleres sobre higiene, alimentación saludable, manejo adecuado de alimentos, promoción de la lactancia materna y educación sexual y reproductiva.

Promover y defender los derechos de la niñez migrante a través de acciones de incidencia política centradas en el interés superior de la niñez, que garanticen el cumplimiento de sus derechos, sin ser condicionados o violados por su condición migrante. Las acciones de incidencia política incluyen desde la creación de propuestas legislativas, hasta la formación y capacitación de servidores públicos en derechos de la niñez, en particular de niñas y niños migrantes.

Prevenir la migración forzosa en comunidades de origen, generando medios de vida y capacitando en habilidades para el empleo de jóvenes y adolescentes.

Con relación a las acciones puntuales para responder a la contingencia durante el período de

pandemia, María Josefina Menéndez, CEO the Save the Children en México, menciona que “nuestra

Respuesta Humanitaria se ha enfocado en garantizar la protección de la niñez migrante, activando tres acciones puntuales: mejorar las condiciones sanitarias y de higiene de niñas y niños migrantes y de sus familias; contribuir con el acceso a alimentos, y continuar con los programas educativos y de apoyo psicosocial”. Por esta razón nuestra intervención se ha centrado en esos 3 puntos estratégicos:

Higiene y limpieza:

Entregamos kits de limpieza para los albergues: se repartieron 15 kits para contribuir con la limpieza y desinfección de sus instalaciones [validar con Fátima si así fue la distribución].

Distribuimos 1,013 kits de limpieza personal y 1,500 kits de limpieza con productos especializados para niñas y niños en su primera infancia, así como niñas en edad reproductiva.

Implementamos 15 campaña de promoción de higiene: entre ellas abordamos temas como la prevención de la COVID-19, correcto lavado de uso de manos, adecuada utilización del cubreboca, entre otras.

Seguridad alimenticia:

Abastecimos a 4 albergues migrantes: A través el apoyo de aliados como la Unión Europea, repartimos paquetes de alimentos en albergues de las fronteras norte y sur con más de 2,000 productos alimenticios.

Educación:

Entregamos kits educativos: en dos ocasiones distribuimos materiales tales como lápiz adhesivo, tijeras, crayolas, colores, cuento corto, libro para colorear, lapicera y ejercicios de matemáticas y español. A través de estas entregas beneficiamos a más de 761 niñas, niños y adolescentes.

Distribuimos 1,500 mochilas: cada una de ellas incluía otros materiales que facilitaran y promovieran el aprendizaje.

Gestionamos la inscripción de 92 niñas, niños y adolescentes migrantes -43 niños y 49 niñas- en la educación formal. En estas escuelas, implementaos campañas de prevención de COVID-19 y lavado de manos.

AUN EN LA DISTANCIA, PODEMOS JUNTOS.

La contingencia causada por la pandemia, ha complejizado y limitado la presencia de nuestro personal en los albergues migrantes. El desafío que enfrentamos como organización fue continuar de la mejor manera posible todos nuestros programas, a pesar de esta nueva dificultad. Además de las acciones mencionadas anteriormente, trabajamos en un proyecto de particular relevancia.

Me cuido y aprendo con Save the Children:

Para continuar con nuestra labor de apoyo y educativa, desde Save the Children desarollamos un total de 50 video sesiones dirigidas a niñas, niños y adolescentes, así como a sus madres, padres y cuidadores. Abordamos temas como Desarrollo de habilidades socioemocionales, Aprendizaje, Salud y nutrición y Derechos Humanos. La mayoría de las sesiones incluye una actividad de meditación, manejo del estrés o de actividad física, así como llamados a la acción y tareas relacionadas con el tema tratado.

Estas video sesiones han sido proyectadas con el apoyo de empleados, voluntarios, madres, padre y cuidadores en xxx albergues. Las sesiones han tenido un alcance de xxx niñas, niños y adolescentes, así como de xxx madres, padres y cuidadores.

INCIDENCIA POLÍTICA, INDIPENSABLE PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ MIGRANTE:

“Para Save the Children es fundamental que las instituciones del Estado garanticen que las niñas, niños y adolescentes migrantes cuenten con la protección necesaria, especialmente ahora que la pandemia agrava y profundiza los riesgos y peligros que enfrentan. Es por esto que nuestra labor pasa por la denuncia y la asesoría, siempre con el objetivo de contar con una legislación que priorice el interés superior de la niñez, y construir las capacidades y mecanismos para proteger a las niñas y niños que no tuvieron otra opción que no fuese migrar y huir de sus países y ciudades” señaló Maripina Menéndez, CEO de Save the Children en México.

Frente a la situación puntual de la contignecia causada por la COVID-19, las recomendaciones y exigencias de Save the Children se han enfocado en:

Permitir el acceso a los servicios de salud a las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo que presenten los síntomas de la enfermedad causada por el COVID-19, dando seguimiento a su recuperación o brindando atención especializada en casos de complicaciones.

Ofrecer a las madres, padres y cuidadores, el apoyo necesario para lidiar con el estrés y para satisfacer las necesidades básicas de salud y nutrición de sus hijos e hijas.

Poner a disposición líneas de ayuda, utilizando las diferentes plataformas disponibles de comunicación, para prevenir y responder ante situaciones de violencia, brindar primeros auxilios psicológicos, orientación, acompañamiento y apoyo psicosocial, a fin de ayudar a aliviar o superar los retos que están enfrentando ante la pandemia del COVID-19.

Incluir a la población migrante, refugiada y solicitante de asilo en los programas sociales, acercando los diferentes servicios y apoyos disponibles en materia de vivienda, alimentación, trabajo, educación, asistencia social y protección.



A través de nuestra estrategia de atención a la niñez migrante, este 2020 hemos podido atender a 7,750 niñas, niños y adolescentes, hemos impartido 524 talleres de apoyo psicosocial y 450 de educación. De igual manera, hemos implementado campañas sobre derechos, educación y salud.

Hoy queremos decirte que queremos seguir haciendo mucho más; sobre todo ahora que desconocemos a ciencia cierta cuánto durará la pandemia y qué otros efectos puede desencadenar.

Sabemos que no descansaremos, que mientras haya una niña o un niño migrante que sufre los impactos no solo de migrar, sino de hacerlo durante la contingencia causada por la COVID-19, mantendremos nuestra respuesta humanitaria activa.

Por eso queremos invitarte a que conozcas lo que hacemos y, sobre todo, te unas a nuestra labor. Visita www.savethechildren.mx, participa e involúcrate. ¡Te estamos esperando! Juntos podemos.