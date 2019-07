El sacerdote que abusó de 22 mujeres y las obligó abortar

Santiago de Chile.- La Compañía de Jesús reveló que uno de sus más distinguidos miembros, el ya fallecido padre Renato Poblete Barth, abusó sexualmente de al menos a 22 mujeres y mantuvo relaciones estables con seis de ellas.

El líder de la congregación religiosa, Cristián del Campo, dio a conocer los resultados de una investigación en la que colaboraron 102 entrevistados y fue ordenada en enero pasado, luego de que la primera denunciante pública de Poblete, Marcela Aranda, académica de Teología de 53 años, acusara al cura de abusos.

Me llevaba donde otros hombres para que me violaran y me pegaran por turnos, aseguró a un medio local.