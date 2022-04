“Él solo quería matarme”: Apuñala 20 veces a su expareja porque ella se negó a volver con él

Perú.- Una mujer terminó con heridas graves que la dejaron al borde de la muerte, luego de que su expareja la apuñaló 20 veces porque ella se negó a volver con él tras soportar años de maltratos y golpes en Comas, Perú.

Los hechos se registraron en el interior del mercado Unicachi donde ambos trabajaban en comercios diferentes, todo ocurrió cuando Luis fue a buscar a su expareja Maribel, madre de sus tres hijos, hasta el puesto de comida donde laboraba para pedirle que volvieran a tener una relación.

Sin embargo, Maribel no dudó en rechazarlo desatando la rabia del hombre que, enfurecido por los celos comenzó a jalonearla del cabello hasta sacar un cuchillo de cocina y comenzar a apuñalarla en repetidas ocasiones de frente, según las autoridades la mujer presentó 24 puñaladas en brazos, tórax, estómago y cuello.

Los gritos de la mujer fueron brutales alertando a todas las personas que se encontraban cerca de la escena, algunos huyeron mientras que otro se acercó de inmediato para intentar controlar al hombre y salvaguardar a la mujer.

“Luis es un hombre blancón, pero cuando lo vi estaba negro, estaba completamente desconocido, fuera de sí, tenía el cuchillo en la mano”, contó doña Soledad, una comerciante del mercado, según Infobae.

La policía acudió de inmediato a la escena encontrando a la mujer sobre el suelo cubierta de sangre por lo que, se solicitó la presencia de una ambulancia que la trasladó hasta un hospital cercano.

Mientras tanto, Luis no mostró arrepentimiento y afirmó que se llenó de odio cuando fue rechazado, justificando su actuar con el argumento de que se sentía celoso. El sujeto fue arrestado por tentativa de feminicidio, según el coronel PNP Rómulo Reyes Rosales, quien reveló que Maribel ya tenía una medida de protección contra Luis, la cual fue archivada en 2021.

La mujer fue trasladada hasta un hospital cercano en donde se mantiene con un estado de salud muy grave por las 24 heridas profundas, incluso recibió transfusiones de sangre luego de que su hemoglobina bajó hasta 0.5.

El acusado confesó haber actuado por celos, ya que su expareja esperaba un hijo de otro hombre, afirmó que la encontró “a ella junto a un hombre y yo esperaba que ella me diga que estaba saliendo con otra persona o que ya no quiere nada conmigo”.

Sin embargo, su hijo de 18 años negó que eso fuera posible ya que, Maribel cuenta con las trompas ligadas desde hace más de 10 años.

Según el hijo de los involucrados, esta no es la primera vez que Luis ataca a Maribel, aseguró que desde que tiene uso de razón han existido esta clase de actos violentos no solo contra su madre, sino contra los tres hijos.

“Desde que tengo uso de razón, 8 años yo me acuerdo que él (Luis) nos pegaba. Era malo, abusivo conmigo y con mis hermanos. A mi madre le pegaba por las puras, más que nada por celos, nunca hubo pruebas, él solo decía y le pegaba”, narró a Domingo al Día,

Uno de los peores episodios de la violencia fue contado por la cuñada de Maribel, quien relató que la mujer confesó que un día Luis le abrió la cabeza a golpes, “yo no hice nada, él siempre quiso y siempre me amenazaba con matarse o matarme. Yo no he sido mala con él. Anoche no le importaron mis hijos, él solo quería matarme” describió.