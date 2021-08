¡El susto de su vida! Niña de siete años queda atrapada en medio de un violento asalto

Argentina.- El pasado viernes, alrededor de las 19:00 horas, fue registrado en Isidro Casanova, Argentina, un asalto a mano armada por un grupo de delincuentes contra un hombre y su hija de siete años a quienes despojaron de su vehículo.

El suceso ocurrió en la calle Los Andes 2500, entre Malabia y Colombia, en el partido de La Matanza. Desde allí, la niña y su papá se disponían a salir en el auto familiar que se encontraba estacionado en la acera.

De acuerdo con lo apreciado en las imágenes captadas por la cámara de seguridad, el padre acompañó a su hija para que se sentara en el asiento trasero. Hasta ahí, todo normal, pero, la situación cambiaría drásticamente apenas el padre de la niña abordara el auto.

En menos de cinco segundos, otro automóvil llegó de manera abrupta y le bloqueó la salida al Trend. Del auto recién llegado bajaron cuatro personas, que de manera muy violenta y portando armas abrieron las puertas del vehículo bloqueado e hicieron descender a las víctimas.

Sin oponer ningún tipo de resistencia, el padre de la niña quedó arrodillado en la acera mirando presenciando tristemente el robo. Uno de los delincuentes le dio un culatazo en la cabeza.

Ambos terminaron abrazados. Mirando cómo los delincuentes arrancaron a toda velocidad con el auto familiar huyendo con rumbo desconocido.

“Sentí alivio porque quería bajar a Martina, pensé que me la llevaban. Mi desesperación era bajarla, aunque me pegaran la iba a bajar", contó Diego en una entrevista realizada por el canal Telefé.

"Me dieron un culatazo, no llegó a ser fuerte, justo tenía la gorra que amortiguó el golpe. Martina estaba llorando, me abrazaba y no la podía calmar. Por lo menos ya se habían ido y era un alivio”, agregó.