El tirador de Texas le pidió un arma a su hermana quien sirve para la Marina de los Estados Unidos

Texas.- Tras el tiroteo en la escuela de Texas, donde murieron 19 niños y dos maestras, han salido a la luz detalles sobre la vida del Salvador Ramos, el tirador de 18 años, autor de la masacre en la Escuela Primaria Robb.

En las última noticias sobre su familia, salió a la luz que Ramos tiene una hermana, quien ha decidido regresar a San Antonio para estar con su abuela Celia a quien el tirador de la escuela le disparó en la cara y quien sigue recuperándose de las heridas.

El nombre de la hermana de Salvador es Marisabelle Ramos, de 21 años de edad, quien es tres años mayo que su hermano y actualmente está sirviendo en la Marina de los Estados Unidos, según lo informado por el medio DailyMail.

La joven al saber sobre la impactante noticia de lo que su hermano había hecho, rápidamente regresó con su familia, para estar al cuidado de su abuela, quien se encuentra todavía en un hospital de San Antonio.

Trascendió que en GoFundMe se creó una cuenta para recaudar fondos para Celia, la cual hasta ahora ha recaudado solo $230 de su objetivo de 30 mil dólares.

Marisabelle Ramos, hermana del tirador de Texas. Foto: Facebook

Ramos le pidió un arma a su hermana

El director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Steven McCraw, dijo el viernes pasado septiembre que Ramos le pidió a su hermana que le comprara un arma, "ella se negó rotundamente", dijo.

El padre de Marisabelle, Salvador Ramos, quien cuenta con historial criminal, le dijo a The Daily Beast que actualmente está separado de su hija porque ella estaba molesta con él por no pasar suficiente tiempo con la familia, detallando que se había unido a la Marina y que ya no vive en casa.

Sobre Salvador Ramos, se sabe además que, es del pueblo de Uvalde, Texas, que está a 85 millas al Oeste de San Antonio y nació el 16 de mayo de 2004, se ha informado que no hay evidencia que sugiera que el autor de la masacre sea migrante indocumentado.