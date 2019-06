El venezolano Cabello se reúne con Raúl Castro y Díaz-Canel

LA HABANA (AP) — El líder del partido socialista venezolano Diosdado Cabello se reunió el viernes con los más altos dirigentes cubanos, entre ellos el presidente Miguel Díaz-Canel y el exmandatario Raúl Castro en una visita no anunciada a la isla.

“El mundo debe saber que lo que le están haciendo a Cuba se lo van a hacer a Venezuela. Ante eso nosotros sí entendemos que debemos estar unidos porque tenemos un enemigo común al frente”, dijo Cabello a un grupo de periodistas, sin especificar los detalles del encuentro con los líderes cubanos, poco antes de partir de regreso a Caracas.

Cabello, también líder de la Asamblea Constituyente de su país, llegó el jueves a Cuba para hablar sobre el Foro de Sao Paulo, una cumbre de izquierda a realizarse el mes que viene, según la prensa local. Uno de sus primeros encuentros fue con el canciller Bruno Rodríguez, quien tuiteó el viernes que ambos hablaron sobre “temas de interés internacional”.

A su vez, Rodríguez viajó posteriormente a Toronto, donde se reunió con la ministra de Exteriores canadiense, Chrystia Freeland.

“Cuba tiene una posición distinta y ésa es una razón por la que para nosotros es importante hablar con Cuba” acerca de una solución a la crisis venezolana, dijo Freeland tras reunirse con Rodríguez. Indicó que lo que se requiere son “elecciones libres e imparciales” para avanzar en Venezuela.

Canadá se ha unido al gobierno del presidente estadounidense Donald Trump en presionar a Maduro a que renuncie.

Así como Cabello reiteró su simpatía por la isla, rechazó tajantemente al gobierno en Ottawa.

“Canadá no tiene nada que meterse. Canadá hace lo que le dice Estados Unidos... piensan que pueden meterse en Venezuela como que es el patio trasero de ellos. No, no lo es”, expresó Cabello.