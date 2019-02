El video con el que Jorge Ramos desató la ira de Nicolás Maduro

Luego de que Jorge Ramos y su equipo de trabajo fueran retenidos y censurados por funcionarios de Venezuela cuando Nicolás Maduro se molestó en una entrevista, salió a la luz el video con el que él periodista habría desatado la furia de Maduro.

Durante la entrevista Jorge Ramos le mostró un video a Nicolás Maduro donde se observa a personas buscando comida en un camión de la basura, y posteriormente comenzó a cuestionarlo por la situación, provocando que el mandatario chavista ordenara detener la grabación, decomisar los equipos y retener a los periodistas.

El periodista y sus compañeros de trabajo fueron liberados después de dos horas, sin embargo, los equipos no fueron regresados.

Tras el incidente, el periodista venezolano, Gabriel Bastida, compartió en su cuenta de Twitter el video que habría molestado a Nicolás Maduro y que desató su ira.

En la grabación se escucha a Ramos preguntar a las personas:

“¿Tienen que sacar la comida de la basura?”, pregunta Ramos a los sujetos, quienes responden: “Sí. Tenemos hambre”.

“Hay que cambiar de presidente, porque no podemos vivir así. (Tenemos que hacer esto) Todos los días, porque ahorita un sueldo no alcanza para nada, indicó el periodista en el video.

Este es el vídeo que Jorge Ramos le mostró a Maduro, y por el cual se molestó, terminó la entrevista abruptamente, lo mantuvo detenido varias horas y le robó los equipos de grabación. pic.twitter.com/0FTM6vvTXo — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) 26 de febrero de 2019

Mi nombre es Hugo, para que lo mande a YouTube, Instagram […] Maduro acuérdate de que Venezuela es bonita, Venezuela somos todos. Presidente, me disculpa, pero usted como presidente no sirve. Soy padre de familia, tengo casa, pero vivimos en la calle, porque este presidente no sirve”, declara uno de los hombres.