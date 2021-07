El vuelo 3054 de TAM Airlines, el peor accidente aéreo de Brasil que dejó 200 muertos

Brasil.- Este 17 de julio se conmemora un aniversario más del fatal accidente aéreo del vuelo 3054 de TAM Airlines, el cual contaba con 200 pasajeros cuando presentó una falla, derivando en uno de los peores accidentes de su tipo en la historia de Brasil.

El vuelo Airbus A320 de la aerolínea TAM que se originó en Porto Alegre, en el sur de Brasil, despejó el martes 17 de julio del 2007 de la valla del aeropuerto al final de la pista y la transitada autopista, pero se estrelló contra una gasolinera y un edificio de TAM, provocando un infierno.

Lo que parece haber sucedido es que él (el piloto) no logró aterrizar y trató de despegar de nuevo", dijo el capitán Marcos, vocero del departamento de bomberos, a The Associated Press.