Ella es Alba, futbolista trans que está haciendo historia en España

España.- La primera futbolista trans está haciendo historia en España, se trata de Alba Palacios, misma que tenía miedos por no con su sueño deportivo, así como por diversos aspectos personales de su vida que pensaba podían afectarse al salir del clóset como una mujer.

Alba se convirtió en la primera jugadora de futbol trans después de empezar su transición así como terapia hormonal en 2017 y en aquel momento se identificaba como Álvaro Palacios, mientras jugaba en el equipo masculino Torrelodones CF.

La futbolista española poco a poco dejó que su cabello creciera y sus compañeros de juego no se dieran cuenta del cambio de identidad de género.

Pese a que recibió apoyo en su entorno social y se ganó amistades, su familia tuvo que tomarse unos años para adaptarse a la nueva identidad de género de ella.

"La verdad es que, bueno, algún que otro amigo sí es verdad que me he podido distanciar y ya no nos hablamos pero yo siempre digo que si esto sirve para hacer un filtro de las verdaderas amistades que uno o una pueda tener, pues bienvenido sea", expresó la futbolista en una entrevista para ESPN Deportes.

Alba Palacios se convirtió en un referente de la comnidad LGBT+, sin embargo, a la deportista española le gustaría darse a concoer más por ser jugadora titular del equipo femenino de tercera división, Rozas CF, además de destacar que durante los primeros 20 minutos de su primer partido, logró anotar un gol.

Esta persona se une al grupo de deportistas trans quienes practican sus disciplinas dentro de categorías de género con las que se identifican como la nadadora Lia Thomas.