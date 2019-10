Elliot de la película 'E.T' es detenido por conducir ebrio en EU

Oregon, Estados Unidos.- Henry Thomas, mejor conocido por su papel de Elliott en la película de 1982 "E.T. the Extra-Terrestrial", fue arrestado el lunes en Oregon, dijo la policía a CNN.

Jennifer Massey, oficial de información pública del Departamento de Policía de Tualatin, le dijo a CNN que un transeúnte preocupado llamó a la policía sobre un vehículo sospechoso que se detuvo en un carril de viaje.

La investigación posterior por parte de los oficiales resultó en que Thomas, de 48 años, fue arrestado y acusado de conducir bajo la influencia de sustancias tóxicas.

Thomas fue transportado a la cárcel del condado de Washington, según Massey. Dirigida por Steven Spielberg, "E.T." hizo de Thomas una estrella infantil cuando la película se estrenó en 1982. El actor pasó a otros roles como adulto, incluido "The Haunting of Hill House" de Netflix.

Arrestaron a Henry Thomas, el actor que interpertó a Elliot en “E.T.” https://t.co/ynWIZSaMSu pic.twitter.com/oscmM1zWCr — FM MAS 93.5 (@FMMAS935) 22 de octubre de 2019

Fue liberado el martes por la mañana bajo su propio reconocimiento, según un portavoz de la Cárcel del Condado de Washington. CNN se ha comunicado con Thomas y sus representantes para que hagan comentarios.

Cazador se comía el pene de los osos; lo arrestan tras 6 años de búsqueda

Un cazador furtivo de tigres en India, también conocido por comer penes de oso perezoso (oso lippus), fue detenido tras seis años de búsqueda, anunciaron este martes las autoridades indias.

El departamento de protección de la Fauna y Flora había formado una unidad especial en 2013, tras el descubrimiento en Madhya Pradesh (centro) de varios osos lippus, una especie clasificada como vulnerable, a los que les faltaban los genitales.

El hombre, detenido el sábado, llamado Yarlen, pertenece a una comunidad que cree que comer penes de oso lippus tiene virtudes curativas, especialmente contra la impotencia sexual. Según el diario Times of India, el sospechoso reconoció ante la policía que había matado a varios tigres, muchos osos y cientos de jabalíes y pavos reales.

Ilustrativa Foto PxHere

Un funcionario forestal de Madhya Pradesh dijo que vendía vesículas biliares de oso, a las que ciertas creencias también le atribuyen propiedades especiales, a empresarios de toda India.

También es sospechoso de estar relacionado con la muerte de una tigresa que desapareció en 2012 en la reserva de Pench, en Madhya Pradesh, añadió esta fuente.

Un año después, la piel del animal apareció en Nepal. India alberga a más del 75% de la población mundial de tigres y, según el último censo oficial, en 2018 tenía cerca de 3.000 de estos grandes felinos, lo que representa un aumento del 30% en cuatro años.