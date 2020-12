Ellos son los inversores que se hicieron ricos gracias a Tesla; empresa de Elon Musk

Estados Unidos.- La empresa automotriz Tesla de la que es propietario el magnate Elon Musk ha enriquecido a diferentes inversores autodenominados "Teslanaires", lo que significa un juego de palabras con el nombre de la empresa y "billonaires", que en español se refiere a los multimillonarios.

Elon Musk actualmente es el segundo hombre más rico del mundo y claro que hará lo posible para tumbarle la corona a Jeff Bezos, quien ocupa el primer lugar de riqueza a nivel mundial.

Este año favoreció a las empresas de Elon Musk pese a la pandemia, las acciones de Tesla subió más del 700% y esto creó un nuevo club de ricos, los "Teslanaires", y lo conforman diferentes personas una de ellas es el ingeniero Jason DeBolt, de Los Ángeles, quien hizo su primera inversión en Tesla comprando 2.500 acciones por un costo de US$19.000.

Otro "Teslamillonario" es Scott Tisdale, quien vive en Nueva York. Comenzó a invertir en Tesla cuando vio por primera vez el Modelo S en 2013 y hasta ahora ha acumulado alrededor de 4.000 acciones, cuyo valor actual es cercano a los US$2,8 millones.

Cabe mencionar que Tesla salió a bolsa en junio de 2010 con un precio de US$17 por acción. Esta semana, ese precio llegó a más de US$650.

Sonará raro pero a pesar de que Tesla es un empresa muy prestigiada Elon Musk asegura que para ser parte de ella no es neceario tener un título universitario ya que para él tenerlo no significa que poseas "una habilidad excepcional", incluso ha dicho que la universidad "no es para aprender, sino basicamente para divertirse".

Lo anterior lo ha dicho en diferentes ocasiones en conferencias Satellite 2020.