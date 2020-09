Elon Musk afirma que ni él ni su familia se vacunarán contra el Covid-19(

Estados Unidos.- El fundador de SpaceX, Elon Musk, agitó la olla una vez más después de afirmar que ni él ni su familia tomarían una vacuna COVID-19 incluso si estuviera disponible.

El multimillonario de 49 años lanzó la bomba durante una aparición el lunes en el podcast de opinión del New York Times "Sway".

"Yo no corro ningún riesgo, ni mis hijos", dijo Musk a la presentadora Kara Swisher sobre el fundamento de su decisión.

Durante el extraño intercambio, el CEO de Tesla condenó el cierre nacional como una "situación sin salida" que ha "disminuido mi fe en la humanidad".

Bill se ha mostrado pesimista de que el virus no se vuelva más peligroso con el tiempo. AFP

Musk calificó anteriormente las cuarentenas generalizadas como "poco éticas" y "arresto domiciliario de facto", informa RT.

En lugar de las medidas radicales actuales, el jefe de Boring Company sugirió un cierre más específico en el que "cualquiera que esté en riesgo" sea "puesto en cuarentena hasta que pase la tormenta".

Swisher criticó su sugerencia y agregó que los humanos podrían morir potencialmente en el proceso.

Otras figuras mediáticas también subestimaron el uso de medidas de seguridad contra el coronavirus. AFP

Para enfatizar la supuesta ridiculez de las cuarentenas, Musk se jactó de que SpaceX "no se saltó un día" durante toda la pandemia.

Tuvimos autorización de seguridad nacional porque estábamos haciendo trabajo de seguridad nacional, dijo.

"Enviamos astronautas a la Estación Espacial y de regreso". Más tarde, el magnate automotriz abordó las críticas de Bill Gates sobre su escepticismo hacia el coronavirus, al que Musk calificó de "tonto" en marzo.

Durante una entrevista de CNBC en julio, el fundador de Microsoft afirmó que Musk no sabía mucho sobre vacunas y dijo que esperaba que el director de SpaceX "no confunda áreas en las que no está involucrado demasiado".