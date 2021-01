Elon Musk comienza a vender todas sus posesiones para construir una ciudad en Marte

Estados Unidos.- El magnate Elon Musk, quien recientemente ganó el título de la persona más rica del mundo, ha anunciado planes para vender todas sus posesiones, para que la gente sepa que se toma en serio la colonización de Marte.

El gurú de la tecnología planea gastar gran parte de su patrimonio neto de $ 188 mil millones en comenzar una colonia en el Planeta Rojo, con la excepción de lo que está ligado al valor de las acciones.

En una entrevista de Mathias Döpfner para Business Inside, Elon Musk dijo que planea vender casi todas sus posesiones materiales que tienen un valor monetario, y agrega que "no será dueño de una casa", ya que ha vendido varias de las casas que estaban en su cartera de bienes raíces.

Fue en mayo del año pasado cuando Musk anunció por primera vez planes para deshacerse de todas sus posesiones terrenales; algo a lo que parece haberse apegado, dada la venta de tres de sus casas en Los Ángeles.

“Quiero poder contribuir tanto como sea posible a la ciudad de Marte. Eso significa mucho capital ". Pero, no solo está tratando de juntar suficiente dinero en efectivo para que realmente suceda, sino que también está tratando de demostrarle al mundo que realmente lo toma en serio.

También estoy tratando de dejar en claro que me lo digo en serio. Y no se trata de consumo personal. Porque la gente me atacará y me dirá, oh, él tiene todas estas posesiones. Tiene todas estas casas. Bien, ahora ya no los tengo, continuó Musk.