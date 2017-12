Elon Musk planea enviar su auto al espacio

Miami.- La empresa aeronáutica SpaceX confirmó el miércoles que su director ejecutivo, Elon Musk, planea realmente enviar a Marte su coche eléctrico rojo cuando lance el cohete Falcon Heavy el próximo mes.

Muchos se preguntaron si Musk bromeó cuando la semana pasada tuiteó que tenía el objetivo de mandar su descapotable de color cereza Tesla Roadster al espacio con la popular canción "Space Oddity" de David Bowie de fondo.

Tesla Roadster. Foto: Wikimedia Commons.

"El destino es la órbita de Marte. Estará en el espacio profundo durante mil millones de años o así si no explota en el ascenso", escribió el viernes pasado en su cuenta de la red social.

Pero SpaceX confirmó el miércoles a la AFP que el plan es real.

Presentado como "el cohete más poderoso del mundo", el Falcon Heavy está diseñado para poder transportar un día tripulación y suministros a lugares del espacio profundo, como la Luna o Marte.

Puede poner en órbita 54 toneladas métricas, el doble que el Delta IV Heavy, el cohete más potente que hay actualmente.

En la práctica está compuesto por nueve cohetes Falcon juntos y 27 motores Merlin.

Temática. Foto: @SpaceX.

Saturn V, el cohete utilizado para las misiones Apollo hacia la Luna, podía propulsar 118 toneladas en una órbita baja.

SpaceX señaló que el proyecto costará un tercio de lo que vale lanzar el Delta IV.

La fecha del lanzamiento no ha sido anunciada, pero la empresa adelantó que tendrá lugar en enero de 2018.

El astrónomo Phil Plait, que pudo hablar directamente con Musk, contó en su blog que el empresario prevé enviar su Tesla a una órbita elíptica que la llevará como cerca a la misma distancia que separa la Tierra del Sol y tan lejos como Marte.

Tesla Roadster. Foto: Wikimedia Commons.

Con información de AFP.

EN OTRO HECHO

Cohete de EU pone en órbita satélite para Corea del Sur

MIAMI.- La firma privada de EE.UU. SpaceX lanzó hoy con éxito desde una plataforma en Cabo Cañaveral, en Florida, un cohete reutilizable que llevaba un satélite de comunicaciones que servirá a Corea del Sur para ampliar la cobertura en Asia y Oriente Medio.

Una vez puesto el satélite en una Órbita Geoestacionaria de Transferencia (GTO), la parte reutilizable del cohete Falcon 9 aterrizó sobre un buque para aviones no tripulados en medio del Océano Atlántico, llamado "Of Course I Still Love You".

El satélite de comunicaciones comerciales, el Koreasat-5A, es operado por KT SAT. (Foto: @SpaceX)

Aproximadamente 6 minutos, 30 segundos después del despegue, el cohete reinició sus motores y activó el regreso, y aproximadamente 2 minutos después, el cohete aterrizó en el barco.

El satélite de comunicaciones comerciales, el Koreasat-5A, es operado por KT SAT, el único proveedor de servicios satelitales de Corea del Sur y busca reemplazar el Koreasat-5, según informó SpaceX en un comunicado.

En 2014, SpaceX firmó un contrato de 20 años con la NASA . (Foto: @Spacex)

A diferencia de otros satélites Koreasat, el 5A proporcionará cobertura marítima del Golfo Pérsico, Océano Índico, Mar de China Meridional y Mar Oriental de China.

En 2014, SpaceX firmó un contrato de 20 años con la NASA para utilizar la icónica plataforma de lanzamiento 39A, la cual tiene una historia que se remonta a comienzos de la década de 1960, cuando acogió el famoso programa de las misiones Apolo.

A partir del contrato, la compañía privada ha hecho mejoras para modernizar la plataforma y sus sistemas operativos, y desde este emplazamiento ha lanzado sus cohetes Falcon 9 y Falcon Heavy.

