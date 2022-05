Elon Musk quiere identificar la cantidad de "bots de spam" en Twitter

Estados Unidos.- El multimillonario de Tesla, Elon Musk, puso su plan para comprar Twitter en lo que llamó una “suspensión” temporal, lo que generó nuevas dudas sobre si procederá con la adquisición por 44.000 millones de dólares.

Musk tuiteó el viernes temprano que quería identificar la cantidad de spam y cuentas falsas en la plataforma de redes sociales. Ha expresado abiertamente su deseo de limpiar el problema de Twitter con los "bots de spam" que imitan a personas reales, y parecía cuestionar si Twitter no los estaba informando.

Pero la compañía ha revelado en presentaciones regulatorias que las estimaciones de su bot podrían ser bajas durante al menos dos años, lo que lleva a algunos analistas a creer que Musk podría estar planteando el problema como una razón para retractarse de la compra.

“Acuerdo de Twitter temporalmente en espera a la espera de detalles que respalden el cálculo de que las cuentas falsas/spam representan menos del 5% de los usuarios”, tuiteó Musk el viernes por la mañana, indicando que es escéptico de que la cantidad de cuentas no auténticas sea tan baja.

El viernes, Musk posteriormente tuiteó que "todavía está comprometido con la adquisición ". Ni Twitter ni Musk respondieron el viernes a las solicitudes de comentarios. Musk ha realizado un largo coqueteo con Twitter que culminó en un acuerdo de abril para adquirir la plataforma social.

El problema de las cuentas falsas en Twitter no es un secreto.

En su presentación trimestral ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, el propio Twitter expresó dudas de que su recuento de cuentas bot fuera correcto, admitiendo que la estimación puede ser baja.

“Al tomar esta determinación, aplicamos un juicio significativo, por lo que nuestra estimación de cuentas falsas o spam puede no representar con precisión la cantidad real de dichas cuentas, y la cantidad real de cuentas falsas o spam podría ser mayor de lo que hemos estimado”, la presentación. dice.

Una revisión de las presentaciones de Twitter ante la SEC muestra que la estimación de la compañía de cuentas de bots de spam y lenguaje similar que expresa incertidumbre al respecto han estado en los informes trimestrales y anuales de Twitter durante al menos dos años, mucho antes de que Musk hiciera su oferta.

Sara Silver, profesora de periodismo empresarial y comunicación financiera en la Universidad de Quinnipiac, dijo que parece que Musk está usando la cantidad de cuentas de spam como pretexto para retirarse del trato.

“Afirmar que esta es la razón por la que está poniendo el trato en pausa, no es creíble”, dijo Silver. “Este no es un tema nuevo para él. No es solo entrar en su conciencia ahora”.

Las acciones tanto de Twitter como de Tesla oscilaron bruscamente en direcciones opuestas el viernes, con una caída del 9,7 % en las acciones de Twitter y un aumento del 5,7 % en las acciones de Tesla, que Musk ha propuesto utilizar para ayudar a financiar el acuerdo con Twitter.

Pero las acciones de Tesla, que Musk ha estado vendiendo para financiar parte de la adquisición de Twitter, se han desplomado desde que se reveló que la plataforma social se había convertido en un objetivo de Musk.

Las acciones de Tesla han perdido una cuarta parte de su valor en el último mes y han caído desde alrededor de 1.150 dólares a principios de abril cuando Musk confirmó que había adquirido una gran participación en Twitter a 769,59 dólares el viernes.