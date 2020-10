Embajador ante ONU denuncia escalada de Estados Unidos contra Venezuela

Caracas, Venezuela.- El embajador venezolano ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada, denunció escalada del Gobierno de Estados Unidos contra Venezuela.

Moncada escribió el 21 de octubre en su cuenta de Twitter que por el presidente Donald Trump la Organización de los Estados Americanos (OEA) no reconoció las elecciones de Bolivia del 2019, y que ahora pidió que no reconozca las elecciones parlamentarias que se harán en Venezuela en diciembre.

"Luego de su fracaso en Bolivia, Trump pide a la OEA que no reconozca las elecciones para la Asamblea Nacional en Venezuela. Pero Trump ya anunció que no reconocerá los resultados de sus propias elecciones si no las gana", dice el tuit.

El embajador considera que "la OEA es un instrumento de agresión contra los pueblos de América Latina y el Caribe. Lo hizo cruelmente en Bolivia y hoy quiere hacerlo contra Nicaragua, Cuba y Venezuela. La OEA es una amenaza para la paz y seguridad internacionales".

Además, publicó el video de la denuncia que hizo México.

La OEA es una amenaza para la paz y seguridad internacionales. Vean la denuncia de México. pic.twitter.com/MGPKlWrnlU — Samuel Moncada (@SMoncada_VEN) October 21, 2020

En otro mensaje, Moncada afirmó que la OEA es culpable de los crímenes registrados el año pasado en Bolivia.

"Hace un año, producto del informe de Almagro y su OEA, la policía boliviana arrestó a María Eugenia Choque y 35 funcionarios del Tribunal Supremo Electoral acusados de cometer fraude. Luego perpetraron las masacres. La OEA es culpable de este crimen contra Bolivia".

También publicó los resultados de las recientes elecciones en Bolivia, y los comparó con los del año pasado: "La OEA en 2019 usó como prueba del fraude de Evo Morales 13 actas de mesas electorales donde el MAS ganó con 95% de los votos. El pasado domingo el MAS ganó con 98% en esas mismas mesas".