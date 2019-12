Embarazada envía misterioso mensaje antes de su cesárea: 'Ayúdame, me están llevando'

Buenos Aires, Argentina.- "Ayúdame, me están llevando", fue el último mensaje que envió una mujer embarazada antes de desaparecer después de haber ingresado al baño de un hospital en San Martín de La Plata, en Argentina.

Sandra Sepúlveda, de 40 años de edad, tenía 8 meses y medio de embarazo, cuando acudió al hospital a practicarse una cesárea, sin embargo, desapareció cuando se dirigía al baño antes de ser ingresada a quirófano para su intervención que estaba programada para las 8 horas del jueves en el Hospital San Martín, localizado en 1 y 70, según denunció su esposo, Mauricio Paz Martínez.

De acuerdo al portal Crónica, el hombre mencionó que después de que su esposa acudió al sanitario ya no volvió a saber más de ella. Sin embargo, el director del hospital, Alberto Urban, desmintió la versión de Mauricio y aseguró que la mujer "jamás se atendió en ese nosocomio", ni tenía una cesárea programada.

Según el relato de Mauricio, su mujer le hizo una llamada en la que alcanzó a decirle: "Papi, ayúdame que me están metiendo", y luego la comunicación se cortó.

Sandra Sepúlveda desapareció de la Maternidad del Hospital San Martín de La Plata, embarazada, había ido para una cesárea programada.

Fue al baño y su compañero no supo más de ella. Alcanzó a llamarlo pidiendo ayuda y se cortó

El hombre sostuvo a la prensa que la desaparición de su mujer ocurrió en el hospital y sospecha que fue secuestrada para robarle a su bebé.

"No llegamos a registrarnos en el hospital. Era la primera vez que íbamos. Cuando recibo el llamado pensé que había roto la bolsa. No tengo idea de quién se la llevó pero fue por el bebé. Como le pasó a ella le pudo haber pasado a otra mujer embarazada. No sería la primera y última vez que secuestren a una mujer para robarle al bebé", dijo.

“Ayudame que me están metiendo”, el llamado desesperado Sandra Sepúlveda antes de desaparecer https://t.co/SZIXKXp56t — Nany Emeri Me Ama!! (@Mariiaavaloss) December 6, 2019

Destaca que la última publicación que realizó Sandra en su cuenta de Facebook la hizo el 14 de noviembre, y en ella hacía referencia a la infidelidad:

Un mujeriego no cambia, ni aunque esté con el amor de su vida", señala el texto.

De acuerdo al medio, el marido acudió a realizar la denuncia en la Comisaría Novena, y de inmediato la policía desplegó una búsqueda en los alrededores, así como en otros hospitales y clínicas privadas de la ciudad y zonas aledañas, sin embargo no obtuvieron resultados positivos.

Este viernes, fuentes judiciales informaron que no se tiene el registro del ingreso de la mujer en dicho hospital.

"La maternidad del San Martín es pequeña y está hipercontrolada: anotan ingresos, egresos", y "hay un guardia de seguridad fijo en la puerta de los baños y nadie vio entrar a la señora. Ninguna cámara la tomó".

Voceros cercanos a la investigación dijeron que "la directora de maternidad decía que es imposible que entre alguien sin control.

Nadie puede sacar del baño a alguien sin que el personal lo note. El Hospital tampoco cree que fue arrastrada. Nadie vio nada", agregaron.

La Policía no descarta "ninguna hipótesis". El caso fue caratulado como "averiguación de paradero", y quedó a cargo del fiscal de la UFI 6, Marcelo Romero.