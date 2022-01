Emiten alerta de tornado para el sur de Florida este 16 de enero de 2022

A principios de junio de 2020, un poderoso tornado EF-1 devastó el condado de Orange, cerca de la ciudad de Orlando, Florida, donde provocó cuantiosos daños materiales, aunque no pérdidas humanas.

Hasta el momento no se han reportado víctimas mortales ni heridos por el paso del tornado, pero sí daños materiales en casas , con tejas caídas, edificios dañados y árboles derribados, especialmente en el condado de Pinellas.

"Asegúrese de que sus embarcaciones de motor y de remo estén bien aseguradas y alejadas de la orilla. Esto asegurará que nuestros equipos salgan a buscar a las personas que realmente están en peligro y no a las falsas alertas", advirtió la Guardia Costera estadounidense en redes sociales.

Raúl Durán Periodista

