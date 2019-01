Emma Coronel alerta a sus seguidores sobre su cuenta en Instagram

Emma Coronel vuelve a ser noticia después de que se realizara una declaración a través de las redes sociales por la cuenta de Instagram @emmacoronela, la cual hace hincapié en que no es suya y tiene sorprendida a la exreina de belleza, ya que cuenta con más de 650 mil seguidores.

La asistente de los abogados que lideran la defensa de su esposo, “El Chapo” Guzmán, declaró que la cuenta @therealemmacoronel es la cuenta oficial de Instagram de Emma Coronel, de la cual dice que se abrió hace una semana.

Esto después de que se le preguntara constantemente si la anterior cuenta era realmente de ella, a lo que siempre negó, por ello aclaró en su nuevo perfil que dicha cuenta era falsa.

Buenas tardes, la cuenta @emmacoronela, es una cuenta falsa. Nuevamente me está robando mis fotos. Le he pedido en muchas ocasiones que no se haga pasar por mi, pero aún así sigue. @therealemmacoronel es la única cuenta real que tengo, publicó la esposa del Chapo Guzmán.