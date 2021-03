Emma Coronel dijo que no le tenía miedo a la cárcel porque no había cometido ningún delito

Estados Unidos.- Emma Coronel Aispuro afirmó que no tenía miedo de ir a la cárcel, ya que dijo "que no ha cometido ningún delito. Yo ya estaría presa aquí o allá si tuvieran pruebas".

Emma Coronel mencionó a un reportero de Proceso quien la entrevistó en febrero del 2019, un día después de concluidas las audiencias del juicio en contra de su esposo, Joaquín "El Chapo" Guzmán, en Brooklyn, Nueva York.

Sin embargo, dos años después de esa entrevista, Emma Coronel se entregó a las autoridades de Estados Unidos. Una "denuncia criminal" del FBI, la acusa de conspiración por traficar cocaína, heroína, metanfetaminas y mariguana, en contubernio con el Cártel de Sinaloa.

En dicha "denuncia criminal", supuestamente un testigo cooperante la incrimina e indica que se trata de Dámaso López Núñez, "El Licenciado", su compadre, (ya que fue padrino de bautizo de una de las gemelas que procreó con "El Chapo") y uno de los ex dirigentes del Cártel de Sinaloa que testificó contra Joaquín "El Chapo" Guzmán durante el juicio que concluyó declarándolo culpable de narcotráfico y con una condena de cadena perpetua más 30 años de prisión.

"El Licenciado" fue detenido en la Ciudad de México en el mes de mayo del año 2017 y extraditado a Estados Unidos en julio del 2018. Declaró que aceptó su extradición ante las amenazas de muerte que recibió presuntamente de los hijos de El Chapo y fue sentenciado a cadena perpetua, pero después de testificar contra su compadre en 2019 y ahora de inculpar a su comadre (Emma Coronel), las autoridades de Estados Unidos redujeron su sentencia a 14 años de prisión y se espera que será liberado en el 2032, cuando tenga 66 años de edad.

De acuerdo con un reportero de Proceso, en febrero de 2019, le preguntó a Emma Coronel sobre qué sintió al ver a su compadre testificar en contra de El Chapo, confesó:

Decepción, tal vez decepción, y sé que tampoco la está pasando bien. Él igual está en la cárcel, alejado de su familia, tiene a su hijo en la cárcel. También siento pesar

Dijo Emma Coronel en el 2019 a un reportero.

No sé que circunstancias lo llevaron (a Dámaso López Núñez) estar ahí (en el juicio contra El Chapo), pero sé que no fue encantado de la vida. No sé qué le prometieron

Agregó Emma Coronel en su entrevista.

En cuanto a la acusación que hizo Dámaso López Núñez en la Corte en Brooklyn, en el sentido de que los hijos de El Chapo lo querían matar, Emma Coronel dijo: "Yo no doy por cierto su testimonio".

Entrevista del 2019 con Emma Coronel

Emma Coronel aceptó conceder una entrevista en febrero del 2019, con la condición que se publicara únicamente en el libro titulado "El Juicio" de la autoría del reportero Jesús Esquivel de Proceso.

Emma Coronel fue cuestionada por el reportero dónde le pregunta: "¿Cómo viste el juicio de tu esposo, Joaquín El Chapo Guzmán? ¿Qué te llevas?"

A lo que responde Emma Coronel: "¿Qué me llevó? ¡Con que me lleve a Joaquín! Con que me lo llevara estaría bien..."

Después dice que fue un chascarrillo, así con bromas, la esposa de El Chapo, el narcotraficante mexicano más famoso del mundo habló por primera vez del negocio de su marido, de sus miedos, de Ismael "El Mayo" Zambada García; de su compadre, Dámaso López Núñez, "El Licenciado" y de los hijos de su marido, a quien se refería como "el señor".

Emma Coronel comentó que en el juicio de El Chapo "no se habló de nada" que ella no supiera, en referencia a episodios que en su momento provocaron escándalos en México.

En febrero del 2014, El Chapo fue detenido en Mazatlán, Sinaloa, quienes lo detuvieron fueron agentes de la DEA, de la CIA y US Marshall, y no elementos de la Marina de México, a lo que Emma Coronel confirmó que: "Estaban hablando inglés, fue tan rápido".

Posteriormente, le preguntaron a Emma Coronel si le tiene confianza a los hijos de su marido.

¿Les tengo confianza a los hijos de mi marido? Mucha, les tengo gran aprecio, no tenemos gran aprecio

El reportero le pregunto si también le tenía confianza a El Mayo.

Lo respeto, lo respeto mucho

Dijo Emma Coronel en la entrevista que duró 51 minutos y se llevó a cabo en un café ubicado dentro de un hotel en Brooklyn.

